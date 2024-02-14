الورود: أنواعها وألوانها... إليكم ما يجب أن تعرفوه عن رمزية كل وردة قبل إهدائها لأحبائكم!

الورود: أنواعها وألوانها... إليكم ما يجب أن تعرفوه عن رمزية كل وردة قبل إهدائها لأحبائكم!



قد تكون رائحة الوردة مهما كان نوعها جميلة تمامًا، ولكن عندما تقوم بإهداء هذه البراعم الجميلة، من المهم أن تأخذ في الاعتبار ألوان الورد ومعانيه المختلفة.



وبالطبع أنت لا ترغب في إعلان حبك لزميلك في العمل عن طريق الخطأ أو تقديم باقة ترمز للصداقة لمن يعجبك في عيد الحب هذا.



لذلك يمكنكم أن تطلعوا على ألوان الورد ومعاني 11 نوعًا من الورود الأكثر شيوعًا.



1. الورد الماروني: الحب والجمال الأبدي

هذه الورود الحمراء الداكنة مفعمة بالعاطفة وعميقة مثل كأس من شراب الميرلوت، وهي تجسّد الحب والجمال. نظرًا لألوانها الغنية، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدًا وثباتًا من الخيار الأحمر الكلاسيكي المشرق. إن دفء وجدية الورود الحمراء الداكنة يجعلها الطريقة المثالية للتعبير عن المودة والولاء.



الرمزية: الولاء والحب والجمال الأبدي





2. الورود الحمراء الزاهية: الرومانسية هذه الورود الحمراء الداكنة مفعمة بالعاطفة وعميقة مثل كأس من شراب الميرلوت، وهي تجسّد الحب والجمال. نظرًا لألوانها الغنية، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدًا وثباتًا من الخيار الأحمر الكلاسيكي المشرق. إن دفء وجدية الورود الحمراء الداكنة يجعلها الطريقة المثالية للتعبير عن المودة والولاء.الرمزية: الولاء والحب والجمال الأبدي

هذه هي كلاسيكيات عيد الحب لسبب ما! تدل هذه الورود النابضة بالحياة على الحب والالتزام والرومانسية، وهي الباقة المثالية لتقديمها كهدية لشريكك في أي يوم من أيام السنة. سوف تملأ الغرفة برائحتها القوية وتشعل بعض العاطفة.



الرمزية: الالتزام والرومانسية والاحترام والعاطفة





3. الورود الوردية المثيرة: المغازلة والمرح هذه هي كلاسيكيات عيد الحب لسبب ما! تدل هذه الورود النابضة بالحياة على الحب والالتزام والرومانسية، وهي الباقة المثالية لتقديمها كهدية لشريكك في أي يوم من أيام السنة. سوف تملأ الغرفة برائحتها القوية وتشعل بعض العاطفة.الرمزية: الالتزام والرومانسية والاحترام والعاطفة

مزيج بين العاطفة الناضجة للورود الحمراء الزاهية والتواضع الحلو للورود الوردية الفاتحة، الورود الوردية المثيرة تعكس السعادة وتدفع بك للتفكير في شغف الشباب وحلاوته ولكن بموقف واضح!



الرمزية: الإثارة، والفضول، والمغازلة، والإبداع



4. الورود الوردية الشاحبة: الحلاوة وحب الذات

تثير هذه الورود نعمة الكلام وطيبة القلب. على الرغم من أنها رومانسية بالتأكيد، إلا أنها أقل وضوحًا من الورود الحمراء الزاهية، على سبيل المثال، وأقل مرحًا من نظيراتها الوردية الأكثر إشراقًا. نظرًا لكونها درجة خفيفة من اللون الوردي، فهي تتمتع بمظهر متواضع ولن تطغى على لوحة الألوان المحايدة. كما أنها غالبًا ما تمثل حب الذات، مما يجعلها هدية رائعة تقدمها لنفسك.



الرمزية: الحلاوة والسلام والحنان





5. الورود الزرقاء: الغموض تثير هذه الورود نعمة الكلام وطيبة القلب. على الرغم من أنها رومانسية بالتأكيد، إلا أنها أقل وضوحًا من الورود الحمراء الزاهية، على سبيل المثال، وأقل مرحًا من نظيراتها الوردية الأكثر إشراقًا. نظرًا لكونها درجة خفيفة من اللون الوردي، فهي تتمتع بمظهر متواضع ولن تطغى على لوحة الألوان المحايدة. كما أنها غالبًا ما تمثل حب الذات، مما يجعلها هدية رائعة تقدمها لنفسك.الرمزية: الحلاوة والسلام والحنان

الورود الزرقاء ليست موجودة فعليًا في الطبيعة، لكن هذا لم يمنع البشر من تحقيقها. ولهذا السبب، فإنها تثير الغموض والالتزام. كما أنها تضيف القليل من الغرابة إلى الباقة، لذلك إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تريد التفكير بنظرة جديدة، فقد تكون هذه الزهرة لك ولهم.



الرمزية: الهدوء، المرونة، القوة، الندرة، والتفرد





6. الورود الخزامى: سحر



نظرًا لأن اللون الأرجواني يتكون من بعض الصبغة الزرقاء، فإنه يمكن أن يحمل معه بعض الارتباطات المستحيلة. الورود الأرجوانية ساحرة تمامًا، مما يجعلها أكثر الورود رومانسية على الإطلاق. إنها رائعة للرومانسية الناشئة.



الرمزية: الجلالة والتفرد والحكمة والغموض الورود الزرقاء ليست موجودة فعليًا في الطبيعة، لكن هذا لم يمنع البشر من تحقيقها. ولهذا السبب، فإنها تثير الغموض والالتزام. كما أنها تضيف القليل من الغرابة إلى الباقة، لذلك إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تريد التفكير بنظرة جديدة، فقد تكون هذه الزهرة لك ولهم.الرمزية: الهدوء، المرونة، القوة، الندرة، والتفردنظرًا لأن اللون الأرجواني يتكون من بعض الصبغة الزرقاء، فإنه يمكن أن يحمل معه بعض الارتباطات المستحيلة. الورود الأرجوانية ساحرة تمامًا، مما يجعلها أكثر الورود رومانسية على الإطلاق. إنها رائعة للرومانسية الناشئة.الرمزية: الجلالة والتفرد والحكمة والغموض





7. الورود الأرجوانية الداكنة: دسيسة وجلالة

تضفي الورود الأرجوانية الداكنة المزاجية والغامضة والحسية للغاية كثافة على أي باقة. إن اللون الأسود يجعلهم محيرين ومتأملين ومفكرين وخطرين إلى حد ما. هذه البراعم غير العادية مناسبة لباقة شتوية أو أي ترتيب يحتاج إلى لمسة من الحدة.



الرمزية: الملوكية، والتنوير، والروحانية





8. الورود البيضاء الدافئة: البراءة والنقاء



بعض الورود البيضاء تتمتع بجانب وردي فاتح، في حين أن البعض الآخر يبدو أكثر خضرة، مع نغمات أكثر برودة. يمكن للورود البيضاء الفاتحة ذات الألوان الوردية أن تنعش الباقات الدافئة.



الرمزية: البراءة والنقاء والأناقة والروحانية





9. الورود البيضاء الباردة: البدايات الجديدة والسلام تضفي الورود الأرجوانية الداكنة المزاجية والغامضة والحسية للغاية كثافة على أي باقة. إن اللون الأسود يجعلهم محيرين ومتأملين ومفكرين وخطرين إلى حد ما. هذه البراعم غير العادية مناسبة لباقة شتوية أو أي ترتيب يحتاج إلى لمسة من الحدة.الرمزية: الملوكية، والتنوير، والروحانيةبعض الورود البيضاء تتمتع بجانب وردي فاتح، في حين أن البعض الآخر يبدو أكثر خضرة، مع نغمات أكثر برودة. يمكن للورود البيضاء الفاتحة ذات الألوان الوردية أن تنعش الباقات الدافئة.الرمزية: البراءة والنقاء والأناقة والروحانية

يمكنك أيضًا العثور على بعض الورود البيضاء التي تبدو كريمية مع قاعدة صفراء زبدانية. إنها شائعة في مراسم الزفاف بسبب ارتباطها بالزواج، ولكنها تحظى أيضًا بشعبية كبيرة في الترتيبات التي تحدد لحظات الحياة الأكثر كآبة.



الرمزية: بدايات جديدة، والنمو، والسلام





10. الورد المرجاني والخوخي: الدفء والوفاء يمكنك أيضًا العثور على بعض الورود البيضاء التي تبدو كريمية مع قاعدة صفراء زبدانية. إنها شائعة في مراسم الزفاف بسبب ارتباطها بالزواج، ولكنها تحظى أيضًا بشعبية كبيرة في الترتيبات التي تحدد لحظات الحياة الأكثر كآبة.الرمزية: بدايات جديدة، والنمو، والسلام

غالبًا ما ترتبط الورود ذات اللون البرتقالي الفاتح والوردي المرجاني والخوخي بالمناسبات الأفلاطونية والمهنية. ونتيجة لذلك، فهي أزهار رائعة يجب تسليط الضوء عليها في باقة عندما يحين وقت قول "شكرًا لك" أو الاحتفال بعلاقة ناشئة، وذلك بسبب لونها الانتقالي المنشط.



الرمزية: الدفء والدعم والولاء والحماس







11. الورد الأصفر: الصداقة غالبًا ما ترتبط الورود ذات اللون البرتقالي الفاتح والوردي المرجاني والخوخي بالمناسبات الأفلاطونية والمهنية. ونتيجة لذلك، فهي أزهار رائعة يجب تسليط الضوء عليها في باقة عندما يحين وقت قول "شكرًا لك" أو الاحتفال بعلاقة ناشئة، وذلك بسبب لونها الانتقالي المنشط.الرمزية: الدفء والدعم والولاء والحماس

تاريخيًا، لم يكن للورود الصفراء أفضل الدلالات (كانت الغيرة شائعة)، لكنها أصبحت اليوم أكثر مرحًا. هذه الورود المشمسة تشع بالدفء والبهجة. يمكن أن تتراوح من القطيفة إلى الليمون النابض بالحياة إلى الزبد الشاحب، وتبدو طازجة تمامًا ورائدة عندما تقترن بأزهار زرقاء غير متوقعة، مثل زهرة الأوركيد الزرقاء الكهربائية الحادة.



الرمزية: الصداقة، الدفء، الفرح، الشباب، الطاقة