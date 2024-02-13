رجل يواجه صدمة في منزله... بسبب حشرة غير مألوفة! (صورة)

رجل يواجه صدمة في منزله... بسبب حشرة غير مألوفة! (صورة)

انصدم رجل أسترالي بعد عثوره على حشرة غير مألوفة في منزله، وكانت أشبه بصرصور أصفر اللون بجانب النافذة.



ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل عما إذا كان أحدًا من المتابعين يعلم ما هو الكائن الغريب الذي عثر عليه.



وعلى عكس الصراصير البنية العادية، كان لون هذا الصرصور أصفر وبرتقالي، وبدت أجنحته في الشمس شفافة.



وسارع المتابعون إلى الإشارة إلى أن هذا الحيوان كان على الأرجح صرصورًا محليًا، ويتواجد عادة في البيئات الاستوائية الدافئة.