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رجل ينفصل عن زوجته بأبشع الطرق... وما علاقة مرضها؟!
منوعات
2024-02-13 | 10:34
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رجل ينفصل عن زوجته بأبشع الطرق... وما علاقة مرضها؟!
رجل ينفصل عن زوجته بأبشع الطرق... وما علاقة مرضها؟!
تحدثت امرأة عما فعله بها زوجها قبل وبعد انفصاله عنها، بسبب إصابتها بمرض السرطان بعد زواج دام 25 عامًا.
وفي التفاصيل، تم تشخيص إصابة "هيلينا" بالسرطان منذ عامين، وقالت إن معاملة زوجها لها في البداية كانت رائعة وكان يعتني بالمنزل وحيواناتهما الأليفة.
وكانت المرحلة الأولى من العلاج مرهقة بالنسبة لهيلينا، إذ عانت من العديد من الآثار الجانبية وأصيبت بورم كبير في صدرها وظهر محدب.
وفي هذا السياق، توقف زوجها عن النوم بجانبها وفضّل النوم على الأريكة، ولم يعد يذهب إلى مواعيد الأطباء معها إلا إذا طلبت منه ذلك، كما سادت فترة من البرودة بينهما حيث توقف عن معانقتها وتقبيلها.
ووصل كل شيء إلى ذروته في ليلة رأس السنة، عندما صرخ زوج هيلينا "تهانينا، أسوأ كابوس لكِ سوف يتحقق، سوف تموتين وحدكِ"، وغادر الأخير المنزل في تلك الليلة رافضًا التحدث معها.
كذلك يأتي زوجها إلى منزلهما ليأخذ أغراضه، ولكنه انسحب تمامًا من الناحية المالية، حيث توقف نهائيًّا عن دفع أقساط سيارتها ولم يقم بتسديد دفع الرهن العقاري.
وتزامنت هذه التصرفات في وقت أصبحت فيه هيلينا في حالة إعاقة تامة بسبب مرضها، كما قالت إنها على الرغم من أن السرطان كان المشكلة، إلا أنها لا تعتقد أنه كان هناك أي خطأ في علاقتهما.
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