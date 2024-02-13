هل أنتم في علاقة حب بعيدة المسافة؟ إليكم هذه الأفكار السهلة للاحتفال في عيد الحبّ

استعد للاستمتاع بأجمل أيام السنة، وهو عيد الحب، حتى وإن كنت بعيدًا عن الحبيب، فالأمور يمكن أن تكون رومانسية وممتعة.

فيما يلي بعض الأفكار البسيطة للاحتفال بعيد الحب للعلاقات عن بُعد، حيث يمكنك الاستمتاع بالرومانسية بغض النظر عن المسافة التي تفصل بينكما.

1- إنشاء روائح مخصصة لبعضها البعض: تعتبر العطور هدية رومانسية كلاسيكية، حيث يمكنكما الآن إنشاء روائح فريدة لتكون ذكرى دائمة لللحظات التي قضيتماها معًا.

2- قراءة كتاب بصوت عال معًا: اختارا كتابًا يثير اهتمامكما وتناوبا على قراءة الفصول بصوت عال عبر الاتصال المرئي.

3- الاستمتاع بجلسة تدليك: أرسل حزمة تدليك لشريكك تحتوي على مستلزمات للعناية بالبشرة وجلسة تدليك افتراضية عبر الفيديو.

4- خوض لعبة على الإنترنت: اختارا ألعابًا ثنائية اللاعبين للعبها معًا عبر الإنترنت، مثل سكرابل ومونوبولي.

5- الذهاب لتذوق النبيذ: استمتعوا بتجربة تذوق النبيذ في المنزل، حيث يتم إرسال مجموعة من النبيذ إلى بابكم.

6- ارسال وسادة معطرة برائحتك: أرسل وسادة تحتفظ برائحتك المميزة لتكون تذكيرًا دائمًا بك.

7- إهداء سوار الحب للعلاقات عن بُعد: قدم سوارًا يمثل الارتباط والحب عبر المسافات البعيدة.

8- التخطيط لرحلة معًا: قوما بتخطيط لرحلة تخيلية مستقبلية معًا واجعلوا يوم عيد الحب مثيرًا لهذا الاستعداد.

9- بث فيلم أو مسلسل في نفس الوقت عبر الإنترنت: شاهدوا فيلمًا أومسلسلاً معًا عبر الإنترنت وحافظوا على التواصل عبر الرسائل أو المكالمات.

10- الاستمتاع بشروق الشمس أو غروبها معًا: قموا بتنسيق مكالمة فيديو معًا تتزامن مع غروب الشمس أو شروقها.

11- إهداء قائمة بالأغاني الرومانسية: أنشئ قائمة تشغيل تضم الأغاني التي تجمعكما وتثير ذكريات خاصة.

12- تحضير موعد عشاء عبر خاصية مكالمة الفيديو: قوما بتحضير وجبات لذيذة وجهزوا لحظة عشاء رومانسية عبر الفيديو.

13- توصيل وجباتهم المفضلة: فاجئ شريكك بتوصيل وجبتهم المفضلة في عيد الحب.

14- إرسال رسالة فيديو: ابعث برسالة فيديو تعبر فيها عن مشاعرك بشكل مباشر وحميم.

15- إرسال هدية مصنوعة يدويًا: لا تحتاج الهدية لتكون غالية، بل تعبر عنها الحب والاهتمام.

16- التخطيط للاحتفال بعيد الحب في وقت مختلف: لا تحتاج إلى الاحتفال في 14 شباط، جدد الفرح بعيد الحب في توقيت مناسب لكما.

17- مفاجأة الشريك بزيارته فعليا: نفذ المفاجأة واظهر أمام الحبيب في الوقت المناسب للتعبير عن حبك

18- حجز رحلة قصيرة: احجزوا رحلة قصيرة معًا لتجربة لحظات مميزة في مكان جديد.