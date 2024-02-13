الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شفاء طفل من ورم دماغي نادر... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-13 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شفاء طفل من ورم دماغي نادر... وهذه التفاصيل!
شفاء طفل من ورم دماغي نادر... وهذه التفاصيل!
يُعد الورم الدبقي الذي يصيب جذع الدماغ نادراً لكنّه قاتل، وأحد أخطر أشكال سرطان الدماغ لدى الأطفال، لكنّ حالة فريدة عالمياً لشفاء طفل منه باتت تثير آمالًا كبيرة في الأوساط البحثية الفرنسية.
فرغم التقدم الذي تحقق في علاج عدد من أنواع سرطان الأطفال الذي يحلّ يومه العالمي الخميس، يشكّل الورم الدبقي الدماغي الذي يصيب ما بين 50 و100 طفل ومراهق كل سنة في فرنسا تحدياً للطب.
ومع أن معدل البقاء على قيد الحياة خمس سنوات في حالات سرطان الأطفال بات يصل إلى 85 في المئة، فإن معالجة بعض هذه الحالات صعب، ومنها الورم الدبقي الجذعي الداخلي المنتشر.
ولا يمكن استئصال هذا الورم بعملية جراحية، وبالتالي يلجأ الأطباء عادةً إلى العلاج الإشعاعي الذي يساعد أحياناً في إبطاء المرض، لكنّ تأثيره يكون موقتاً. ولم يثبت أي دواء فاعليته إلى اليوم.
ويكون نموّ هذا الورم سريعاً جداً بالفعل، ويؤدي عموماً إلى وفاة المريض خلال فترة تراوح ما بين تسعة أشهر و12 شهراً بعد اكتشافه.
إلاّ أن الطفل البلجيكي "لوكا" البالغ راهناً 13 عاماً، تحدى كل التوقعات، إذ اكتُشِفَت إصابته بهذا المرض غير القابل مبدئياً للشفاء عندما كان في السادسة، ولكن بات يُعتبَر أنه شُفِيَ، إذ لم تعد علامات الورم تظهر في دماغه.
وقال طبيبه "جاك غريل" الذي يتولى إدارة برنامج أورام الدماغ في قسم سرطان الأطفال في مركز غوستاف روسي لمكافحة السرطان جنوب باريس في حديث لوكالة فرانس برس "لقد فجّر لوكا كل عدادات الحياة".
وروى طبيب الأطفال بتأثُّر أنه أبلغَ إلى والدَي لوكا قبل سبع سنوات أن ابنهما سيموت، وانتقلت يومها عائلة لوكا إلى فرنسا لتمكينه من تلقّي العلاج، وكان الطفل الصغير من أوائل المرضى الذين انضموا إلى تجربة سريرية لاختبار دواء جديد هو علاج استهدافيّ.
منذ البداية، تجاوبَ لوكا مع العلاج بشكل جيد جداً. وبيّنت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي مرة بعد مرة للدكتور غريل أن "الورم اختفى تماماً". ومع ذلك، لم يجرؤ، رغم هذه النتائج المعجزة، على اتخاذ قرار بإيقاف الدواء، إلى أن أدرك قبل عام ونصف عام أن الطفل نفسه توقف عن تناوله.
وأضاف الطبيب الذي بدأ فريقه بإجراء البحوث في شأن هذا السرطان قبل نحو 15 عاماً "ليس علمي أن ثمة حالة كهذه في العالم"، ويركّز الباحثون حالياً على معرفة سبب تعافي لوكا، وكيفية تحويل حالته الطبية مصدر أمل لمئات الصغار في المستقبل.
وما زال نحو عشرة أطفال آخرين شملتهم التجربة السريرية على قيد الحياة بعد سنوات من اكتشاف إصابتهم، وتجاوز متوسط عمرهم المتوقع العمر الذي تورده الإحصاءات، لكنّ أورامهم لم تختف كلياً.
آخر الأخبار
منوعات
دماغي
نادر...
التفاصيل!
التالي
بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-01
أحدث حالة شفاء بفيروس نقص المناعة البشرية...وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
2023-12-01
أحدث حالة شفاء بفيروس نقص المناعة البشرية...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-02-09
مسدس في حافلة مدرسية... إطلاق نار واتهام مراهق وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-09
مسدس في حافلة مدرسية... إطلاق نار واتهام مراهق وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-02-06
"عدوى في الجهاز التنفسي" تجتاج كليّة عسكرية في هذا البلد... ابن الـ18 سنة كان أول ضحية والمئات بخطر وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-06
"عدوى في الجهاز التنفسي" تجتاج كليّة عسكرية في هذا البلد... ابن الـ18 سنة كان أول ضحية والمئات بخطر وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-02-05
أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-05
أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
0
منوعات
15:41
حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)
منوعات
15:41
حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)
0
منوعات
15:24
واقعة مأساوية... أم وضعت طفلتها الرضيعة في فرن الطهي أثناء قيلولتها!
منوعات
15:24
واقعة مأساوية... أم وضعت طفلتها الرضيعة في فرن الطهي أثناء قيلولتها!
0
منوعات
12:50
فقد بصره بأغرب طريقة... شرب كمية هائلة من الكحول ثم نام: وهكذا حلّت الكارثة!
منوعات
12:50
فقد بصره بأغرب طريقة... شرب كمية هائلة من الكحول ثم نام: وهكذا حلّت الكارثة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
0
أمن وقضاء
2023-12-11
الجيش: توقيف ١٥ شخصًا في مناطق عين الرمانة والنبعة والدورة وبرج حمود
أمن وقضاء
2023-12-11
الجيش: توقيف ١٥ شخصًا في مناطق عين الرمانة والنبعة والدورة وبرج حمود
0
أخبار لبنان
12:39
في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية.. لقاء يجمع شكري ولودريان
أخبار لبنان
12:39
في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية.. لقاء يجمع شكري ولودريان
0
أخبار دولية
15:18
الجيش الإسرائيلي يبث فيديو يقول إنه يظهر يحيى السنوار داخل نفق في غزة في 10 تشرين الأول
أخبار دولية
15:18
الجيش الإسرائيلي يبث فيديو يقول إنه يظهر يحيى السنوار داخل نفق في غزة في 10 تشرين الأول
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان
رياضة
14:10
لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان
0
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة
0
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
0
أخبار دولية
13:34
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
أخبار دولية
13:34
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:25
أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
13:25
أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:12
مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي
أخبار لبنان
09:12
مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي
2
منوعات
02:02
بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
02:02
بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
3
منوعات
02:57
وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)
منوعات
02:57
وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)
4
خبر عاجل
09:31
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
خبر عاجل
09:31
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
5
فنّ
04:29
خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)
فنّ
04:29
خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)
6
أخبار لبنان
12:26
نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس
أخبار لبنان
12:26
نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس
7
فنّ
05:28
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
فنّ
05:28
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
8
اقتصاد
02:08
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:08
ارتفاع بأسعار المحروقات..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More