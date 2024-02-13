واقعة مأساوية... أم وضعت طفلتها الرضيعة في فرن الطهي أثناء قيلولتها!

أعلنت السلطات الأميركية عن واقعة مأساوية حيث تم اتهام أم بجريمة قتل بعد أن وضعت طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر شهرًا، في فرن الطهي، ما أدى إلى وفاتها.

وصرح المدعي العام لمقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، في بيان صحفي يوم السبت، بأن ماريا توماس، وهي مقيمة في كانساس سيتي بولاية ميسوري الأميركية، أقدمت على هذا الفعل الصادم في وقت سابق من الأسبوع.

وأوضح البيان أن الشرطة استجابت لنداء الطوارئ الذي أفاد بوجود "رضيع غير قادر على التنفس"، حيث عُثر على الطفلة يوم الجمعة. وعند وصول الضباط، اتضح أن الطفلة تعاني من "حروق واضحة".

وأبلغت السلطات بأن توماس وضعت الطفلة في الفرن عن طريق الخطأ بدلاً من وضعه في سريره أثناء قيلولتها. وأفادت إدارة إطفاء مدينة كانساس، التي شاركت في استجابة الطوارئ، بوفاة الرضيع في مكان الحادث.

وتشير الشكوى الجنائية إلى أن الطفلة البالغة من العمر شهرًا واحدًا تم العثور عليها في غرفة المعيشة مصابة بإصابات حرارية واضحة في أجزاء مختلفة من جسدها.