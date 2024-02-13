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حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)

منوعات
2024-02-13 | 15:41
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حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)
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حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)

افادت السلطات السويدية بأن رجلا لا يزال في عداد المفقودين بعد الحريق الكبير الذي اجتاح الاثنين مدينة ملاهٍ في غوتنبرغ، هي الأكبر في السويد، وأتى على قسم كبير من منطقة جديدة مخصصة للأنشطة المائية.
 
وأشارت الشرطة في بيان مساء الاثنين إلى أن "شخصاً فُقد في إطار الحريق"، مؤكدة أنها تُواصل البحث سعياً إلى العثور عليه".
 
ووفق وكالة فرانس برس، أوضحت إدارة مدينة الملاهي في بيان أن هذا الشخص "يعمل على مشروع" المنطقة المائية في متنزه ليزبري.
 
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية للحريق صباح الاثنين، كرات نارية متفجرة وألسنة لهب وانفجارات عدة تدمر منزلقاً مائياً، بينما ارتفعت سحابة من الدخان الأسود فوق المدينة.
 
وأفادت الشرطة بأن 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا لكن لم يُنقل أي منهم إلى المستشفى.
 
وتم إخلاء فندق ومكاتب مجاورة لمدينة الملاهي الواقعة في وسط مدينة غوتنبرغ.
 
وتوقعت أجهزة الطوارئ في غوتنبرغ أن يستمر إخماد الحريق إلى صباح الثلاثاء، مشيرة في بيان مساء الاثنين إلى أن "قليلاً من الدخان لا يزال يتصاعد" من الموقع.
 
واعتبرت الشرطة أن من السابق لأوانه تقويم الأضرار وتحديد سبب الحريق وما إذا كان ناجماً عن عمل جرمي متعمد.

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