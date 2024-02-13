الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)
منوعات
2024-02-13 | 15:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)
افادت السلطات السويدية بأن رجلا لا يزال في عداد المفقودين بعد الحريق الكبير الذي اجتاح الاثنين مدينة ملاهٍ في غوتنبرغ، هي الأكبر في السويد، وأتى على قسم كبير من منطقة جديدة مخصصة للأنشطة المائية.
وأشارت الشرطة في بيان مساء الاثنين إلى أن "شخصاً فُقد في إطار الحريق"، مؤكدة أنها تُواصل البحث سعياً إلى العثور عليه".
ووفق وكالة فرانس برس، أوضحت إدارة مدينة الملاهي في بيان أن هذا الشخص "يعمل على مشروع" المنطقة المائية في متنزه ليزبري.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية للحريق صباح الاثنين، كرات نارية متفجرة وألسنة لهب وانفجارات عدة تدمر منزلقاً مائياً، بينما ارتفعت سحابة من الدخان الأسود فوق المدينة.
وأفادت الشرطة بأن 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا لكن لم يُنقل أي منهم إلى المستشفى.
وتم إخلاء فندق ومكاتب مجاورة لمدينة الملاهي الواقعة في وسط مدينة غوتنبرغ.
وتوقعت أجهزة الطوارئ في غوتنبرغ أن يستمر إخماد الحريق إلى صباح الثلاثاء، مشيرة في بيان مساء الاثنين إلى أن "قليلاً من الدخان لا يزال يتصاعد" من الموقع.
واعتبرت الشرطة أن من السابق لأوانه تقويم الأضرار وتحديد سبب الحريق وما إذا كان ناجماً عن عمل جرمي متعمد.
آخر الأخبار
منوعات
حريق
مروع
السلطات السويدية
رجل
عداد
المفقودين
مدينة ملاه
غوتنبرغ
أنشطة مائية.
التالي
الثلوج كست دبي ومدينة العين... شاهدوا الإمارات بحلة بيضاء! (فيديو)
وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-26
حاول إنقاذ كلبته من حريق في منزله... وهذا كان مصير الرجل المسنّ!
منوعات
2024-01-26
حاول إنقاذ كلبته من حريق في منزله... وهذا كان مصير الرجل المسنّ!
0
آخر الأخبار
2023-12-24
الجزيرة: أعداد كبيرة من المفقودين بين ركام المنازل التي تعرضت للقصف في مخيمي المغازي والبريج
آخر الأخبار
2023-12-24
الجزيرة: أعداد كبيرة من المفقودين بين ركام المنازل التي تعرضت للقصف في مخيمي المغازي والبريج
0
فنّ
2023-12-03
حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! (فيديو)
فنّ
2023-12-03
حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! (فيديو)
0
منوعات
10:34
رجل ينفصل عن زوجته بأبشع الطرق... وما علاقة مرضها؟!
منوعات
10:34
رجل ينفصل عن زوجته بأبشع الطرق... وما علاقة مرضها؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
0
منوعات
15:24
واقعة مأساوية... أم وضعت طفلتها الرضيعة في فرن الطهي أثناء قيلولتها!
منوعات
15:24
واقعة مأساوية... أم وضعت طفلتها الرضيعة في فرن الطهي أثناء قيلولتها!
0
منوعات
12:50
فقد بصره بأغرب طريقة... شرب كمية هائلة من الكحول ثم نام: وهكذا حلّت الكارثة!
منوعات
12:50
فقد بصره بأغرب طريقة... شرب كمية هائلة من الكحول ثم نام: وهكذا حلّت الكارثة!
0
منوعات
11:15
هل أنتم في علاقة حب بعيدة المسافة؟ إليكم هذه الأفكار السهلة للاحتفال في عيد الحبّ
منوعات
11:15
هل أنتم في علاقة حب بعيدة المسافة؟ إليكم هذه الأفكار السهلة للاحتفال في عيد الحبّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-08
بعد أن أطلت عارية تحت معطف شفاف مع زوجها كاني ويست المقنّع... مخاوف على سلامة بيانكا: "إنها بحاجة إلى الإنقاذ!" (صور)
منوعات
2024-02-08
بعد أن أطلت عارية تحت معطف شفاف مع زوجها كاني ويست المقنّع... مخاوف على سلامة بيانكا: "إنها بحاجة إلى الإنقاذ!" (صور)
0
آخر الأخبار
14:28
مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح في غزة "قد تؤدي إلى مذبحة" وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي
آخر الأخبار
14:28
مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح في غزة "قد تؤدي إلى مذبحة" وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي
0
أخبار لبنان
10:18
السيد نصرالله: اطلاق النار في الجنوب سيتوقف فقط عندما يتوقف العدوان على غزة والمكاسب السياسية لن تؤثر على موقفنا
أخبار لبنان
10:18
السيد نصرالله: اطلاق النار في الجنوب سيتوقف فقط عندما يتوقف العدوان على غزة والمكاسب السياسية لن تؤثر على موقفنا
0
آخر الأخبار
06:13
ميقاتي زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقرأ الفاتحة
آخر الأخبار
06:13
ميقاتي زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقرأ الفاتحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان
رياضة
14:10
لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان
0
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة
0
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
0
أخبار دولية
13:34
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
أخبار دولية
13:34
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:25
أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
13:25
أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:12
مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي
أخبار لبنان
09:12
مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي
2
منوعات
02:02
بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
02:02
بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
3
منوعات
02:57
وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)
منوعات
02:57
وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)
4
خبر عاجل
09:31
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
خبر عاجل
09:31
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
5
فنّ
04:29
خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)
فنّ
04:29
خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)
6
أخبار لبنان
12:26
نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس
أخبار لبنان
12:26
نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس
7
فنّ
05:28
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
فنّ
05:28
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
8
اقتصاد
02:08
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:08
ارتفاع بأسعار المحروقات..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More