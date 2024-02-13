رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!

ذكرت إحدى الجمعيات في بريطانيا أن أحد المسارح في العاصمة لندن أعرب عن "أسفه وحزنه" بعد حادثة طرد متفرج يهودي إثر رفضه الوقوف أثناء التلويح بالعلم الفلسطيني.

وذكرت مجموعة تحمل اسم "الحملة ضد معاداة السامية" أوCampaign Against Antisemitism - CAA أنّ رجلاً إسرائيلياً غادر مع شريكته وأربعة أشخاص آخرين من الديانة اليهودية، قاعة المسرح خلال الحادثة التي وقعت السبت في مسرح سوهو أثناء عرض للممثل الفكاهي بول كوري.

وبحسب المجموعة، فإنّ أحد المتفرجين المعنيين بالحادثة أبلغها بأن الجمهور الذي كان حاضراً في تلك الأمسية دُعي إلى الوقوف تحية للعلمين الأوكراني والفلسطيني في نهاية العرض. ثم سُئل الرجل الإسرائيلي عن سبب عدم نهوضه، قبل أن "ينهره" الممثل الفكاهي، وفق رواية "الحملة ضد معاداة السامية"، ويطلب منه المغادرة، فيما كان آخرون يصيحون "أخرج" أو "فلسطين حرة".

وأعرب المسرح عن "أسفه وحزنه"، مؤكداً أنه يأخذ الحادثة "على محمل الجد" ويسعى لمعرفة ما حدث "بأكثر الطرق دقة وحساسية وسرعة ممكنة".

وندد ناطق باسم "الحملة ضد معاداة السامية" بالحادثة، معتبراً أن "ما شهده أفراد من الجمهور اليهودي أمر فظيع". ورأى أن "طرد اليهود من المسارح يذكّرنا بأحلك أيام الإنسانية، ويجب ألا يكون له مكان في وسط لندن في عام 2024".