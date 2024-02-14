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مئات الأعوام مرت منذ أن تم ارسال أول مكتوب بعيد الحب وأول باقة ورد... إليكم بعض الحقائق الصادمة حول هذا اليوم!

مئات الأعوام مرت منذ أن تم ارسال أول مكتوب بعيد الحب وأول باقة ورد... إليكم بعض الحقائق الصادمة حول هذا اليوم!



من المعروف أن عيد الحب يوحّد الشعوب حول الأرض خاصة بالعادات المتداولة خلاله. لكن هناك بعض الحقائق حول عيد الحب التي قد لا تعرفونها حتى اليوم، وسنذكر لكم بعضًا منها.



يعود تاريخ أول رسالة تحتفل بعيد الحب إلى عام 1415، وهي أقدم رسالة احتفالية بهذه المناسبة، إنها قصيدة كتبها دوق أورليانز "تشارلز"، لزوجته أثناء سجنه في برج لندن، حيث قالت المخطوطة: "إنني مريض بالحب فعلًا، يا حبيبتي وقد يُغمى عليّ!"



كما يتم شراء الملايين من بطاقات التهنئة كل عام، إذ يعود تاريخ توزيع البطاقات على الأحباء إلى ما قبل الـ 600 عام. وأفادت شركة "هالمارك" إحدى أكبر شركات توزيع البطاقات في العالم، أنه يتم إرسال أكثر من 144 مليون بطاقة تهنئة في الولايات المتحدة وحدها فقط.



والهدية الأكثر رواجًا في عيد الحب هي المجوهرات حتى لو أن باقات الزهور، منتجات التجميل والملابس وغيرها من الهدايا تعتبر شائعة في عيد الحب، إلا أن إحصاءات أجريت عام 2020، وجدت أنه تم إنفاق 5.8 مليار دولار على المجوهرات.



ويختار حوالي ستة ملايين من الثنائيات تاريخ عيد الحب سنويًا كموعد مناسب للارتباط، كونه واحدًا من أكثر الأيام المخصصة للحب على مدار العام، فإن عيد الحب يضم ما يصل إلى ستة ملايين من الأزواج الذين سيخطبون في 14 شباط.



كذلك، بدأ تقديم الزهور بمناسبة عيد الحب لأول مرة في القرن السابع عشر إذ أصبح التعبير عن الحب من خلال باقة الورد أمرًا شائعًا خلال العصر الفيكتوري، لأن اللون الأحمر يرمز إلى الحب. وأصبحت هذه العادة شائعة بفضل ملك السويد "تشارلز" الذي تعمّق بالتعرف على الزهور، معانيها وألوانها أثناء رحلته إلى بلاد فارس. المصدر