هل تشعر بالوحدة في عيد الحب؟... اعتمد هذه الطرق للاستمتاع بهذا اليوم منفرداً!

هل تشعر بالوحدة في عيد الحب؟... اعتمد هذه الطرق للاستمتاع بهذا اليوم منفرداً!



كونك وحيدًا في عيد الحب قد يجعلك تشعر بالإهمال. وبالتالي، هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تجد نفسك وحيدًا في هذا اليوم.



ولكن أفضل طريقة لإدارة مشاعر الوحدة تتضمن تحويل تركيزك بهدف أن تكون سعيدًا بما لديك بالفعل، وقضاء بعض الوقت مع نفسك.



تجاهل عيد الحب

لا توجد قاعدة تنص على ضرورة الاحتفال بعيد الحب أو حتى الاعتراف به. ومع ذلك، لا تدع وسائل التواصل الاجتماعي أو عروض المتاجر أو قصص الآخرين تجعلك تشعر بالسوء تجاه حالة علاقتك.



تعامل بلطف مع نفسك

إذا كنت تفضل عدم تجاهل عيد الحب، يمكنك أن تقرر جعله يومًا لتعامل نفسك بشكل جيد. ويمكنك اعتماد بعض استراتيجيات الرعاية الذاتية التالية: تناول الأطعمة المفضلة لديك، قم بإنشاء قائمة بالأهداف أو النوايا التي ترغب في تحديدها لهذا اليوم، مارس الهوايات التي تستمتع بها، النوم في وقت متأخر، وخذ يوم إجازة من العمل.



أما إذا كنت تشعر بالإحباط لأنك وحيدًا في هذا اليوم، فارسل لنفسك بعض الزهور أو الحلوى المفضلة لديك إلى مكان عملك أو منزلك.



تجنب محفزات الحب

تجنب مشاهدة الأفلام الرومانسية والاستماع إلى أغاني الحب لأنها قد تثير المزيد من مشاعر الوحدة والحزن والاكتئاب، بخاصةٍ إذا كنت قد خرجت حديثاً من علاقة غرامية.



ضع خططاً أخرى

خطط ليوم تقوم به بنشاط ترفيهي أو هواية لا علاقة لها بعيد الحب. على سبيل المثال الذهاب للقيام بالتدليك والاسترخاء، أو تناول وجبة من مطعمك المفضل...

وبالتالي، فإن وجود خطط لفعل شيء ملموس سيساعد على صرف انتباهك عن حقيقة أنك أعزب. وسيمنحك هذا الوقت لتحويل انتباهك إلى نفسك والاستمتاع بوقتك بمفردك.



خطط لموعد مع الأصدقاء العزاب

إذا كان لديك أصدقاء غير مرتبطين، فخطط لقضاء ليلة معهم. سيساعدك التواجد بصحبة أشخاص آخرين في نفس الوضع على تخفيف شعورك بالوحدة.



تواصل مع شخص عزيز

اغتنم الفرصة للتواصل مع شخص لم تتحدث معه منذ فترة. قد يكون هذا الشخص أحد أفراد العائلة أو صديقًا أو حتى شخصاً قد تكون معجباً به.



واصل روتينك اليومي

إحدى أفضل الطرق للتعامل مع الوحدة في عيد الحب هي ممارسة روتينك اليومي، مثل تنظيف المنزل، وتحضير الطعام، والذهاب إلى العمل، وممارسة الرياضة، والتسوق...

فالقيام بهذه الأعمال سيجعلك تشعر أن هذا اليوم هو مجرد يوم عادي من أيام السنة.