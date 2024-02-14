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كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة في عيد الحب
منوعات
2024-02-14 | 06:05
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كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة في عيد الحب
كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة في عيد الحب
صدّرت كولومبيا، المنتج الرئيسي للزهور في القارة الأميركية، أكثر من 700 مليون زهرة لمناسبة عيد الحب، إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، على ما أفادت وزارة الزراعة الثلاثاء.
وأشارت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية جنيفر موخيكا في بيان، إلى أنّ هذا الرقم يمثل 15% من صادرات الزهور السنوية في كولومبيا التي تُشكّل ثاني أكبر مورّد لهذا المنتج في العالم بعد هولندا.
وتتميّز كولومبيا بجودة زهور كثيرة أبرزها الورود والقرنفل والأقحوان والكوبية والزنابق.
وتُعدّ الزهور ثاني أكثر منتج زراعي تصدّره كولومبيا بعد البن، إذ تزرع وتصدّر إلى الخارج أكثر من 60 نوعاً و1600 تشكيلة من الزهور.
ويشهد عيد الحب الذي يحتفل به الكولومبيون في أيلول وعيد الأم الذي يُصادف في هذا البلد في شهر أيار، أكثر نسب مبيعات من الزهور في الخارج، إذ تمثل نحو 30% من الحجم السنوي لمبيعات الزهور في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، بحسب موخيكا.
ويوفر عيد الحب الذي يصادف في 14 شباط حوالى 27 ألف وظيفة موقتة تُضاف إلى 110 آلاف وظيفة يشملها القطاع أصلاً. وأوضحت موخيكا أنّ "الغالبية الكبرى من العاملين في هذا المجال هم نساء وأمهات معيلات لأسرهنّ".
وارتفعت الرحلات الجوية لنقل الزهور ثلاث مرات خلال الأيام الفائتة لتصل إلى ما بين 30 و40 رحلة يومياً.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تصدّر كولومبيا الزهور إلى حوالى مئة دولة بينها اليابان وهولندا وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.
وبين كانون الثاني وتشرين الأول 2023، بلغت الإيرادات المتأتية من تصدير الزهور الكولومبية 1,75 مليار دولار، على ما أظهرت الأرقام الرسمية.
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