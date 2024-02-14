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هل تعترف الكنيسة بالقديس "فالنتينوس"؟ وما علاقته بعيد الحب؟
الكاتب:
ماريا عقيقي
منوعات
2024-02-14 | 09:24
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هل تعترف الكنيسة بالقديس "فالنتينوس"؟ وما علاقته بعيد الحب؟
يُعد عيد الحب واحدًا من أكثر الأوقات رومانسية ومميزة في السنة، حيث يتفاعل الأزواج والعشاق بفرح وحماس للاحتفال بمشاعرهم العميقة.
يوم الحب، الذي يحتفل به في الرابع عشر من شباط من كل عام، يمثل فرصة لتعبير الحب والإهتمام بشكل خاص. يعكس هذا اليوم تقاليد غنية بالعاطفة والرومانسية، حيث يتبادل الأزواج الهدايا القيمة والكلمات العذبة، مع تشجيع المجتمع بأسره على تعزيز قيمة الحب والتلاحم الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ربط عدد من الناس على مرّ الأزمان هذا العيد بالقديس "فالنتينوس"، الّذي استوحت منه كلمة "فالنتياين" أو Valentine المُعبرة عن هذا العيد في اللغات الأجنبية.
لذلك، تواصل موقع الـLBCI الالكتروني مع أمين سرّ مطرانية جونية المارونية الأب شربل دكاش في حديث خاص، حيث كشف الأخير عن رأي الكنيسة المارونية في لبنان تجاه القديس فالنتينوس.
وأوضح الأب شربل قائلاً: "لقد أخذ عيد الحب طابعاً استهلاكياً تماماً كعيد الميلاد المجيد، وبالتالي فلا يُرتكز عليه في الكنائس أو التعليم اللاهوتي".
كما أكّد أن "القديس فالنتينوس غير موجود على رزنامة الكنيسة اليومية، فيما يُذكر كلّ من القديسين مار كيرلّس ومار متوديوس في يوم 14 شباط".
أما عن قصة القديس فالنتينوس، فيُحكى أنه عاش في القرن الثالث بروما في فترة الاضطهادات الّتي وقعت في عهد الإمبراطور كلاوديوس. وكان الكاهن يزور السجون ويساعد المسيحيين الّذين اشهروا إيمانهم أمام الحكّام. ويُزوّج الجنود الّذين منعهم الإمبراطور من الزواج لكي لا يرفضوا الذهاب إلى المعارك أو الهروب من ساحة المعركة من جراء تعلقهم بعائلاتهم.
وفي التفاصيل، يُقال إن الملك كلاوديوس الثاني قبض عليه وسجنه ثم سلّمه إلى أحد قضاته ليقنعه بالسجود للأصنام. وكان لذلك القاضي ابنة لا تبصر، فتضرّع فالنتينوس إلى يسوع المسيح لأجلها فأبصرت للحال، فآمن القاضي وعائلته.
وعندما علم الملك بذلك، قبض على القاضي وعائلته وقطع رؤوسهم، ثم أودع فالنتينوس السجن لمدة طويلة، وضُرب حتى تكسّرت أعضاؤه. ونال نعمة الاستشهاد بقطع رأسه سنة 268 م.
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القديس فالنتينوس
عيد الحب
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