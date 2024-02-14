ما القصة خلف إهداء الحلويات الصغيرة على شكل قلوب في عيد الحب؟

ما القصة خلف إهداء الحلويات الصغيرة على شكل قلوب في عيد الحب؟

مع مذاقها الحلو ورسائلها القصيرة، تُعتبر قلوب الحلوى الصغيرة والتي تتضمن عبارات قصيرة، عنصرًا أساسيًّا في عيد الحب، ولكن ما هي قصة أقراص السكر هذه؟



بحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبح السكر، الذي كان باهظ الثمن في السابق، متوفرًا ورخيصًا، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عمالة العبيد في مزارع السكر، والتي زودت عددًا متزايدًا من مصافي السكر الأميركية.



وفي التفاصيل، أدخل "أوليفر تشيس"، وهو صيدلي إنكليزي المولد، معينات صيدلية وهي عبارة عن حبال ملفوفة من عجينة السكر والعلكة الممزوجة بالمكونات الطبية وقطعها إلى أقراص.



كما كانت هناك بعض آلات القطع البدائية لتسريع العملية، لكنها كانت لا تزال بطيئة، وكان الطلب على تلك الأقراص مرتفعًا، بخاصةٍ عندما بدأ تشيس في صنع نسخ بدون دواء، والتي يمكن ببساطة تناولها كحلوى.



وفي عام 1847، ابتكر تشيس الحل من خلال صنع آلة قطع الأقراص، حيث قام بختم صفائح من عجينة السكر على شكل معينات دائرية بكميات أكبر.



وفي هذا السياق، أنشأ الشقيقان تشيس مصنعًا في جنوب بوسطن بأميركا لإنتاج "أقراص تشيس"، وعُرف معملهما فيما بعد باسم "نيو إنكلاند للحلويات" أو "Necco"، والذي أصبح لاحقًا من أكثر شركات الحلوى مبيعاً في أميركا.



كذلك، لم يتوقف تشيس عن الابتكار، حيث قام بتحسين وتوسيع آلة المعينات الخاصة به مرات عدة، حيث صمم عام 1850 آلة لطحن السكر، ثم حصل في عام 1857 على الموافقة لتكرار اختراع آلة المعينات الخاصة به.



وسرعان ما توصل الشقيقان إلى فكرة طباعة الكلمات على أقراص الحلوى، والتي كانت مستوحاة من حلوى معروفة من القرن التاسع عشر تسمى "كوكلز"، والتي كانت عبارة عن رقائق سكر على شكل صدفة مع أقوال ورقية مطبوعة بداخلها، على شكل كعكة الحظ.



وفي البداية طبع الشقيقان الأقوال باليد، ونظرًا إلى أن الأقراص كانت كبيرة إلى حد ما، فيمكنها استيعاب البيانات الطويلة مثلًا "كم من الوقت يجب أن أنتظر؟" أو "من فضلك أرسل خصلة من شعرك عن طريق البريد الوارد"...



وفي عام 1866، اخترع دانيال تشيس آلة طباعة المعينات، ما أدى إلى تسريع الإنتاج بشكل كبير، وفي عام 1902، بدأت الشركة في إنتاج معينات مطبوعة على شكل قلب.



وأحدثت اختراعات الشقيقين تشيس ثورة في صناعة الحلوى، ولكن مع تغير الزمن والتقدم السريع، وما كان مبتكرًا في السابق أصبح في نهاية المطاف من الطراز القديم، حيث توقفت شركة "Necco" عن العمل في أيلول الفائت بعد أكثر من 170 عامًا.