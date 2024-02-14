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خطوات بسيطة لبناء علاقة صحية ورومنسية تزامنًا مع عيد الحب... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-14 | 11:09
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خطوات بسيطة لبناء علاقة صحية ورومنسية تزامنًا مع عيد الحب... وهذه التفاصيل!
خطوات بسيطة لبناء علاقة صحية ورومنسية تزامنًا مع عيد الحب... وهذه التفاصيل!
تتطلب العلاقات الرومنسية جهدًا، وقتًا والتزامًا لكي تكون الأفضل وتتخطى الصعاب، لذلك نقدم لكم 7 خطوات مبنية على أسس علمية لتقوية العلاقات.
تسمية حركات الشريك الجيدة:
حدد خمسة أشياء على الأقل يفعلها شريكك بشكل روتيني والتي تجعلك تشعر بالحب والتواصل مع بعضكما البعض. قم بتضمين أشياء صغيرة مثل مجاملة أو قبلة وداع، أو المزيد من الإيماءات الكبرى مثل شراء الزهور أو طهي العشاء أو التنظيف.
مسك اليدين:
ابحث عن أكبر عدد ممكن من الفرص للإمساك بيد شريكك، مثلا عند الجلوس على طاولة الإفطار، أو الخروج من الباب، أو مشاهدة التلفزيون. ثم اقضِ بضع الوقت في الحديث عن شيء ما في حياتك يسبب لك التوتر والقلق. أظهرت الأبحاث أن اللمس المنتظم هو وسيلة قوية لبناء اتصالك مع شخص ما، ويقلل التوتر.
القراءة مع بعض:
يجب على كل شريك اختيار القصة المفضلة لديه، قد تكون مقتطفات من كتاب، مجلة أو قصيدة. خذ بعض الوقت للحديث عن سبب اختيار كل منكما للقطعة التي قرأتها. أظهرت الأبحاث أن التقارب بين الأشخاص يتم عندما نكشف شيئًا عن أنفسنا ونشارك أفكارًا جديدة.
تقبُّل المشاكل الصغيرة:
اكتب واحدة أو اثنتين من عادات شريكك المزعجة التي تسبب صراعًا بين الحين والآخر في علاقتكما، قد تكون الصراعات الصغيرة على الأعمال المنزلية، مثل دفع الفواتير أو غسل الملابس أو ترتيب السرير. شاركا اختياراتكما معًا وتحدثا عنها دون إصدار أحكام.
مشاركة "اليوم المثالي" مع الآخر:
تخيل يومك المثالي وشاركه مع الحبيب أثناء تناول الوجبة. ناقش الأمر بأكبر قدر ممكن من التفاصيل حتى تتمكن من الكشف عن معلومات حول الأشياء التي تحبها وتكرهها، آمالك وأحلامك.
الشعور بنبضات القلب
ابحث عن بضع دقائق فقط مع شريك حياتك في مكان هادئ، جهز مؤقتًا مدته دقيقة واحدة، وليضع كل منكما يده اليمنى على صدر الآخر فوق القلب مباشرة. ضع يدك اليسرى على صدرك وقم بتغطية يد شريكك. الدقيقة التالية هي للنظر إلى أعين بعضكما البعض وناقشا شعوركما بتجربة هذا الاتصال غير اللفظي مع بعضكما البعض.
الشعور بالامتنان معًا:
اكتب 3 أشياء عن شريكك تشعر بالامتنان لها، خذ دقيقة من وقتك لقراءة ما كتبته عن بعضكما البعض، تحدث عن لحظات الامتنان هذه وكيف أنها تجعلك تشعر بمزيد من الارتباط ببعضكما البعض.
المصدر
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بسيطة
لبناء
علاقة
ورومنسية
تزامنًا
الحب...
التفاصيل!
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