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أخطاء تقعون بها خلال الموعد الغرامي بعيد الحبّ... لا ترتكبوها خلال العشاء!

منوعات
2024-02-14 | 11:46
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أخطاء تقعون بها خلال الموعد الغرامي بعيد الحبّ... لا ترتكبوها خلال العشاء!
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أخطاء تقعون بها خلال الموعد الغرامي بعيد الحبّ... لا ترتكبوها خلال العشاء!

مع اقتراب عيد الحب، يزداد تركيز الناس على التخطيط لعشاء رومانسي، سواء كانوا في بداية قصة حب جديدة أو أمضوا سنوات طويلة معًا.
 
وأظهرت دراسة أجرتها منصة حجز المطاعم OpenTable في بريطانيا أن عيد الحب ليس مخصصًا للأزواج فقط، حيث قال 24 في المئة من البريطانيين إنهم سيذهبون في موعد منفرد في يوم عيد الحب، بينما يفكر 26 في المئة في تناول الطعام مع الأصدقاء هذا العام.
 
ولكن سواء كنت تجلس مع حبيبك أو أعز أصدقائك، هناك بعض العادات التي قد تدمر أجواء الرومنسية خلال تناول العشاء.
 
وكشفت منصة OpenTable عن أهم "الأعلام الحمراء" عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بالخارج مع الآخرين:
 
- الوقاحة: قال 41 في المئة من رواد المطاعم أن الوقاحة أو عدم احترام الموظفين كان أكبر علامة حمراء عند الخروج في موعد غرامي إلى أحد المطاعم.
 
- الإفراط في الشرب: إن الإفراط في شرب الكحول ليس أمرًا جيدًا على الإطلاق، حيث أشار 23 في المئة إلى ذلك باعتباره علامة حمراء.
 
وكان الأشخاص الأكبر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق أكثر عرضة للقول بأن الإفراط في شرب الكحول أمر مثير للاشمئزاز، مقارنة بـ 15 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عامًا.
 
- قضاء الوقت أمام الشاشة: قال 29 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن نظر الآخرين إلى هواتفهم أثناء العشاء يعد بمثابة علامة حمراء، لذا تأكد من وضع الهاتف بعيدًا وإعطاء الاهتمام الكامل للآخر خلال تناول الطعام.
 

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