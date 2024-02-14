الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في عيد الحب... السلطات الكمبودية تفرض ضغوطًا اجتماعية على الشباب ودعوة إلى تجنّب "الأنشطة غير اللائقة"!
منوعات
2024-02-14 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في عيد الحب... السلطات الكمبودية تفرض ضغوطًا اجتماعية على الشباب ودعوة إلى تجنّب "الأنشطة غير اللائقة"!
في عيد الحب... السلطات الكمبودية تفرض ضغوطًا اجتماعية على الشباب ودعوة إلى تجنّب "الأنشطة غير اللائقة"!
دعت السلطات الكمبودية الفئة الشابة في البلاد إلى تجنّب أي "نشاط غير لائق" في عيد الحب، محذّرةً إياهم من خطر خسارة كرامتهم، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
ويعتبر المحافظون المتشددون في كمبوديا أنّ عيد الحب هو مناسبة مستوردة من الخارج تهدد المعتقدات البوذية التقليدية. وتواجه النساء في كمبوديا ضغوطا اجتماعية كبيرة لعدم إقامة علاقات جنسية قبل الزواج.
وذكّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الإيدز بأن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد، مؤكدةً أنّ بعض الأشخاص وخصوصاً الفئة الشابة، يستفيدون من عيد الحب "للتعبير عن مشاعر قد تؤدي إلى احتمال حصول علاقات جنسية".
وخلال السنوات الأخيرة، بات عيد الحب شائعاً بين فئة الشباب في دول كثيرة من جنوب شرق آسيا، حيث تُطرح في الأسواق قبل 14 شباط باقات من الورود الحمراء وعلب شوكولا.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم مساء الثلاثاء، تعليمات إلى المدارس تأمرها فيها بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأنشطة غير اللائقة في عيد الحب". وأكّدت ان هذه المناسبة ليست "تقليدا للخمير".
وطلبت وزارة الثقافة من الإدارات وأولياء الأمور "تذكير التلاميذ بالاحتفال بهذا اليوم استنادا إلى تقاليد الخمير الجميلة، حفاظا على شرفهم وكرامتهم".
وبلغ عدد المصابين بالإيدز في كمبوديا خلال العام الفائت 7600 شخص من بينهم 1400 حالة جديدة، بحسب وزارة الثقافة. وتشير السلطات إلى أنّ 42% من الحالات الجديدة تعود إلى أشخاص تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
آخر الأخبار
منوعات
الحب...
السلطات
الكمبودية
ضغوطًا
اجتماعية
الشباب
ودعوة
تجنّب
"الأنشطة
اللائقة"!
التالي
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
هل تكره عيد الحب؟... إليك الأسباب التي تمنحك هذا الشعور!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
10:00
الشعور "بالفراشات" عند الوقوع بالحب ليس خيالياً... وهل تجاذب الأضداد هو مجرد خرافة شائعة؟
منوعات
10:00
الشعور "بالفراشات" عند الوقوع بالحب ليس خيالياً... وهل تجاذب الأضداد هو مجرد خرافة شائعة؟
0
منوعات
09:24
هل تعترف الكنيسة بالقديس "فالنتينوس"؟ وما علاقته بعيد الحب؟
منوعات
09:24
هل تعترف الكنيسة بالقديس "فالنتينوس"؟ وما علاقته بعيد الحب؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
كيمياء الحب... كيف يكشف "الدوبامين" مكانة الأشخاص في حياة الانسان وكيف يتفاعل بعد تخطي الشخص علاقة فاشلة؟
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
كيمياء الحب... كيف يكشف "الدوبامين" مكانة الأشخاص في حياة الانسان وكيف يتفاعل بعد تخطي الشخص علاقة فاشلة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
هل يساعد "هرمون الحب" في إصلاح أنسجة القلب التالفة؟... دراسة جديدة بنتائج صادمة ورومانسية!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
هل يساعد "هرمون الحب" في إصلاح أنسجة القلب التالفة؟... دراسة جديدة بنتائج صادمة ورومانسية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:00
هل تنتظرون نهاية الأسبوع للاحتفال بعيد الحبّ؟ اتبعوا هذه الخطوات للحفاظ على الميزانية!
منوعات
03:00
هل تنتظرون نهاية الأسبوع للاحتفال بعيد الحبّ؟ اتبعوا هذه الخطوات للحفاظ على الميزانية!
0
منوعات
02:30
استهداف لوحة لبوتيتشيلي في فلورنسا... والسبب الدفاع عن المناخ؟!
منوعات
02:30
استهداف لوحة لبوتيتشيلي في فلورنسا... والسبب الدفاع عن المناخ؟!
0
منوعات
11:46
أخطاء تقعون بها خلال الموعد الغرامي بعيد الحبّ... لا ترتكبوها خلال العشاء!
منوعات
11:46
أخطاء تقعون بها خلال الموعد الغرامي بعيد الحبّ... لا ترتكبوها خلال العشاء!
0
منوعات
11:09
خطوات بسيطة لبناء علاقة صحية ورومنسية تزامنًا مع عيد الحب... وهذه التفاصيل!
منوعات
11:09
خطوات بسيطة لبناء علاقة صحية ورومنسية تزامنًا مع عيد الحب... وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:40
وزير الخارجية الإيطاليّ: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تتسبب في وقوع عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين
آخر الأخبار
03:40
وزير الخارجية الإيطاليّ: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تتسبب في وقوع عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين
0
منوعات
09:40
ما القصة خلف إهداء الحلويات الصغيرة على شكل قلوب في عيد الحب؟
منوعات
09:40
ما القصة خلف إهداء الحلويات الصغيرة على شكل قلوب في عيد الحب؟
0
أخبار لبنان
06:25
"كل شي بوقتو حلو"... سعد الحريري يزور ضريح والده الشهيد وتحيّة للجماهير (فيديو)
أخبار لبنان
06:25
"كل شي بوقتو حلو"... سعد الحريري يزور ضريح والده الشهيد وتحيّة للجماهير (فيديو)
0
أخبار دولية
00:36
قتيل و21 جريحا في إطلاق نار خلال تجمع حاشد بمدينة كانساس الأميركية
أخبار دولية
00:36
قتيل و21 جريحا في إطلاق نار خلال تجمع حاشد بمدينة كانساس الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
0
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
2
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
3
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
4
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
5
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
6
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
7
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
8
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More