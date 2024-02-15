الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضريبة جديدة... إليكم ما فرضته جزيرة بالي على السياح!
منوعات
2024-02-15 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ضريبة جديدة... إليكم ما فرضته جزيرة بالي على السياح!
ضريبة جديدة... إليكم ما فرضته جزيرة بالي على السياح!
بدأت جزيرة بالي الإندونيسية الأربعاء استيفاء ضريبة قدرها 150 ألف روبية أي ما يعادل 10 دولارات على السياح، في خطوة ترمي إلى حماية "جزيرة الآلهة" والحفاظ عليها، على ما أفادت السلطات.
وترغب سلطات الجزيرة ذات الشواطئ الرملية الجميلة والتي تستقبل ملايين السياح الأجانب سنوياً، تعزيز مواردها المالية لمواجهة الآثار غير المرغوب بها للسياحة.
وقال حاكم بالي بالنيابة "سانغ ميد ماهيندرا غايا "إن فرض الضريبة يرمي إلى حماية الثقافة والبيئة في بالي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وينبغي دفع الضريبة عبر الإنترنت من خلال موقع "لوف بالي"، وستُفرَض هذه الضريبة على السياح الأجانب الذين يصلون إلى بالي من الخارج أو من مناطق اندونيسية أخرى، ولكنها لن تُفرض على السياح الإندونيسيين.
وتعهدت سلطات الجزيرة باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة السلوك غير المناسب للسياح بعد تسجيل حوادث عدة، بينها خلع عدد من الأجانب ملابسهم في المعابد أو الأماكن المقدسة.
وأصدرت الحكومة المحلية في العام الفائت دليلاً موجهاً للسياح في بالي يشرح التصرفات التي عليهم تجنّبها.
آخر الأخبار
منوعات
جديدة...
إليكم
فرضته
جزيرة
السياح!
التالي
جرو يستقبل صاحبته بطريقة لطيفة (فيديو)
مراهقات صوّرن اعتداءاً عنيفاً على فتاة ونشرنه على الشبكات الاجتماعية... وهذا ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-11
الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!
منوعات
2024-02-11
الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-08
مهدئات مخدرة ممنوعة من الاستخدام قد تكون الحل البديل لمعالجة الاكتئاب وتعزيز العلاقة الجنسية... إليكم هذه الدراسة الجديدة!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-08
مهدئات مخدرة ممنوعة من الاستخدام قد تكون الحل البديل لمعالجة الاكتئاب وتعزيز العلاقة الجنسية... إليكم هذه الدراسة الجديدة!
0
آخر الأخبار
2024-01-21
الجزيرة: انفجار ضخم يهز المنطقة الجنوبية في جباليا شمالي قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-01-21
الجزيرة: انفجار ضخم يهز المنطقة الجنوبية في جباليا شمالي قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2024-01-20
الجزيرة: اشتباكات ضارية شرق مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا وسط محاولات تقدم للآليات الإسرائيلية
آخر الأخبار
2024-01-20
الجزيرة: اشتباكات ضارية شرق مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا وسط محاولات تقدم للآليات الإسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:04
"اكتشفت أن ابن عمي يشتري مقاطع الفيديو الفاضحة الخاصة بي"... منشئة محتوى للبالغين تعيش صدمة: رده أشعرني بالغثيان!
منوعات
09:04
"اكتشفت أن ابن عمي يشتري مقاطع الفيديو الفاضحة الخاصة بي"... منشئة محتوى للبالغين تعيش صدمة: رده أشعرني بالغثيان!
0
منوعات
08:32
مساعدة فريدة من نوعها... هذا ما يفعله "مدرّبو الحب" مع الأشخاص لتأسيس علاقة عاطفية ممتعة!
منوعات
08:32
مساعدة فريدة من نوعها... هذا ما يفعله "مدرّبو الحب" مع الأشخاص لتأسيس علاقة عاطفية ممتعة!
0
منوعات
08:15
لعبة "فورتنايت" جمعتهما وانتقادات المجتمع لم تفرقهما... إصابته بالشلل لم تمنعها من الوقوع بحبه وهذه قصتهما!
منوعات
08:15
لعبة "فورتنايت" جمعتهما وانتقادات المجتمع لم تفرقهما... إصابته بالشلل لم تمنعها من الوقوع بحبه وهذه قصتهما!
0
منوعات
08:07
"زوجتي تغيّرت بعد الولادة"... رجل يروي "معاناته": أشتاق اليها ولكن!
منوعات
08:07
"زوجتي تغيّرت بعد الولادة"... رجل يروي "معاناته": أشتاق اليها ولكن!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:58
بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل
أخبار لبنان
06:58
بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل
0
أخبار دولية
2024-02-13
رئيس مجلس النواب الأميركيّ يرفض مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-13
رئيس مجلس النواب الأميركيّ يرفض مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا
0
أخبار دولية
04:04
وزير الخارجية الإيطاليّ: الرد الإسرائيليّ على هجمات حماس تجاوز التناسب لكنه لا يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية
أخبار دولية
04:04
وزير الخارجية الإيطاليّ: الرد الإسرائيليّ على هجمات حماس تجاوز التناسب لكنه لا يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية
0
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
0
أخبار لبنان
06:35
مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة
أخبار لبنان
06:35
مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة
0
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
2
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
3
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
4
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
5
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
6
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
7
أخبار لبنان
12:39
الحريري: لن أعود عن قراري... ومن اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن
أخبار لبنان
12:39
الحريري: لن أعود عن قراري... ومن اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن
8
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More