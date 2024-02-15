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ضريبة جديدة... إليكم ما فرضته جزيرة بالي على السياح!

منوعات
2024-02-15 | 05:15
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ضريبة جديدة... إليكم ما فرضته جزيرة بالي على السياح!
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ضريبة جديدة... إليكم ما فرضته جزيرة بالي على السياح!

ضريبة جديدة... إليكم ما فرضته جزيرة بالي على السياح!

بدأت جزيرة بالي الإندونيسية الأربعاء استيفاء ضريبة قدرها 150 ألف روبية أي ما يعادل 10 دولارات على السياح، في خطوة ترمي إلى حماية "جزيرة الآلهة" والحفاظ عليها، على ما أفادت السلطات.

وترغب سلطات الجزيرة ذات الشواطئ الرملية الجميلة والتي تستقبل ملايين السياح الأجانب سنوياً، تعزيز مواردها المالية لمواجهة الآثار غير المرغوب بها للسياحة.

وقال حاكم بالي بالنيابة "سانغ ميد ماهيندرا غايا "إن فرض الضريبة يرمي إلى حماية الثقافة والبيئة في بالي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وينبغي دفع الضريبة عبر الإنترنت من خلال موقع "لوف بالي"، وستُفرَض هذه الضريبة على السياح الأجانب الذين يصلون إلى بالي من الخارج أو من مناطق اندونيسية أخرى، ولكنها لن تُفرض على السياح الإندونيسيين.
 
وتعهدت سلطات الجزيرة باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة السلوك غير المناسب للسياح بعد تسجيل حوادث عدة، بينها خلع عدد من الأجانب ملابسهم في المعابد أو الأماكن المقدسة.

وأصدرت الحكومة المحلية في العام الفائت دليلاً موجهاً للسياح في بالي يشرح التصرفات التي عليهم تجنّبها.

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