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جرو يستقبل صاحبته بطريقة لطيفة (فيديو)

منوعات
2024-02-15 | 05:45
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جرو يستقبل صاحبته بطريقة لطيفة (فيديو)
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جرو يستقبل صاحبته بطريقة لطيفة (فيديو)

جرو يستقبل صاحبته بطريقة لطيفة (فيديو)

شعرت صاحبة الكلب "نوكس" في ولاية فلوريدا في أميركا بسعادة غامرة لرؤية كلبها الصغير، بعد غياب لمدة خمسة أيام، وفق موقع "فوكس نيوز".

وعند الحديث معه من خلال الكاميرا الموجودة على مدخل المنزل، استقبلها الجرو وألقى عليها السلام من خلال إمالة رأسه بطريقة لطيفة.

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