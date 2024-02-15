2min

ظن أنه يعاني من الصداع بسبب رائحة العطور... ولكن ما حصل معه خلال التسوق كان في شدة الخطورة!

ظن أنه يعاني من الصداع بسبب رائحة العطور... ولكن ما حصل معه خلال التسوق كان في شدة الخطورة!







وقال غاري سميث إنه كان يشتري هدية لزوجته الشهر الفائت عندما شعر بالإنزعاج من رائحة في أحد المتاجر التي تبيع منتجات العناية بالجسم، وفق موقع



وافترض الرجل البالغ من العمر 52 عاما أن السبب هو رائحة المنتجات القوية. فحاول تجاهل صداعه، الذي تبين فيما بعد أنه ناجم عن خلل وراثي في القلب.



ولكن فيما بعد، أصبحت الرؤية في عينه اليسرى ضبابية أثناء التسوق مع ابنته. وقامت ريبيكا، 30 عامًا، بنقل والدها إلى المستشفى، حيث كشفت الاختبارات أنه أصيب بسكتة دماغية كبيرة.



ووصف الرجل ما حصل معه خلال التسوق قائلاً: "عندما ذهبت لالتقاط منتج معين من المتجر، اتجهت ذراعي نحوه لكنني لم أتمكن من التقاطه. كان الأمر كما لو أن ذراعي قد تجمدت، على الرغم من أنني لم أشعر بالألم."



وأضاف: "عندما زرت الطبيب بعد أسابيع، أخبرني أنني تعرضت لسكتة دماغية كبيرة، وأن الأشخاص الذين يصابون بها، عادةً ما يعانون من شلل دائم، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة".



وبعد الخضوع للاجراءات اللازمة في المستشفى، أُرسل غاري إلى المنزل في اليوم التالي بعد أن وُصفت له الأدوية اللازمة، وتمت إحالته إلى اختصاصي في السكتة الدماغية، الذي أخبره أنه محظوظ لأنه لم يصب بالشلل رغم أن ثِمن دماغه كان قد مات.



ولكن بما أنه يتمتع بصحة جيدة، فإن دماغه "يعيد توصيل نفسه للتعويض عن المنطقة التي ماتت".



ألقى أحد الآباء اللوم على رائحة العطور القوية في أحد المتاجر، لأنها سببت له صداعًا شديدًا. ولكن تبين فيما بعد أنه كان يعاني من سكتة دماغية.وقال غاري سميث إنه كان يشتري هدية لزوجته الشهر الفائت عندما شعر بالإنزعاج من رائحة في أحد المتاجر التي تبيع منتجات العناية بالجسم، وفق موقع "ذا صن" وافترض الرجل البالغ من العمر 52 عاما أن السبب هو رائحة المنتجات القوية. فحاول تجاهل صداعه، الذي تبين فيما بعد أنه ناجم عن خلل وراثي في القلب.ولكن فيما بعد، أصبحت الرؤية في عينه اليسرى ضبابية أثناء التسوق مع ابنته. وقامت ريبيكا، 30 عامًا، بنقل والدها إلى المستشفى، حيث كشفت الاختبارات أنه أصيب بسكتة دماغية كبيرة.ووصف الرجل ما حصل معه خلال التسوق قائلاً: "عندما ذهبت لالتقاط منتج معين من المتجر، اتجهت ذراعي نحوه لكنني لم أتمكن من التقاطه. كان الأمر كما لو أن ذراعي قد تجمدت، على الرغم من أنني لم أشعر بالألم."وأضاف: "عندما زرت الطبيب بعد أسابيع، أخبرني أنني تعرضت لسكتة دماغية كبيرة، وأن الأشخاص الذين يصابون بها، عادةً ما يعانون من شلل دائم، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة".وبعد الخضوع للاجراءات اللازمة في المستشفى، أُرسل غاري إلى المنزل في اليوم التالي بعد أن وُصفت له الأدوية اللازمة، وتمت إحالته إلى اختصاصي في السكتة الدماغية، الذي أخبره أنه محظوظ لأنه لم يصب بالشلل رغم أن ثِمن دماغه كان قد مات.ولكن بما أنه يتمتع بصحة جيدة، فإن دماغه "يعيد توصيل نفسه للتعويض عن المنطقة التي ماتت".