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خيبة أمل عاشتها امرأة ستينية... هذا ما فعله زوجها يوم عيد ميلادها!

خيبة أمل عاشتها امرأة ستينية... هذا ما فعله زوجها يوم عيد ميلادها!







وفي التفاصيل، المرأة الستينية متزوجة منذ 30 عامًا، وخططت مع شريكها لحفلة كبيرة في نهاية الأسبوع التي تلي المناسبة، ولكن عندما استيقظت يوم عيد ميلادها توقعت أمنية خاصة لها أو معايدة على الأقل.



وفي البداية اعتقدت أن زوجها ربما نسي ولكن أخبرها لاحقًا أنه ليس عليه أن يقول أي شيء، بالنسبة إليه، لأنهما سيقيمان حفلة كبيرة بعد أيام.



وفي نهاية الأمر، اعترف زوجها أنه نسي الموضوع لأنه كان يركز بشدة على العمل وحفلة نهاية الأسبوع المقبل، ثم عانقها وقبّلها بلفتة جميلة للاعتذار. شعرت امرأة بالخيبة بعد أن نسي شريكها عيد ميلادها الستين، ولجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطها بشأن الموقف، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، المرأة الستينية متزوجة منذ 30 عامًا، وخططت مع شريكها لحفلة كبيرة في نهاية الأسبوع التي تلي المناسبة، ولكن عندما استيقظت يوم عيد ميلادها توقعت أمنية خاصة لها أو معايدة على الأقل.وفي البداية اعتقدت أن زوجها ربما نسي ولكن أخبرها لاحقًا أنه ليس عليه أن يقول أي شيء، بالنسبة إليه، لأنهما سيقيمان حفلة كبيرة بعد أيام.وفي نهاية الأمر، اعترف زوجها أنه نسي الموضوع لأنه كان يركز بشدة على العمل وحفلة نهاية الأسبوع المقبل، ثم عانقها وقبّلها بلفتة جميلة للاعتذار.