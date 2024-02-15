قضت ليلة ممتعة في الخارج مع زوجها... ولكن ما حصل بعدها مأساوي!

استهداف لوحة لبوتيتشيلي في فلورنسا... والسبب الدفاع عن المناخ؟!

استهداف لوحة لبوتيتشيلي في فلورنسا... والسبب الدفاع عن المناخ؟!

في عيد الحب... السلطات الكمبودية تفرض ضغوطًا اجتماعية على الشباب ودعوة إلى تجنّب "الأنشطة غير اللائقة"!