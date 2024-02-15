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قضت ليلة ممتعة في الخارج مع زوجها... ولكن ما حصل بعدها مأساوي!
منوعات
2024-02-15 | 08:01
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قضت ليلة ممتعة في الخارج مع زوجها... ولكن ما حصل بعدها مأساوي!
قضت ليلة ممتعة في الخارج مع زوجها... ولكن ما حصل بعدها مأساوي!
توفيت امرأة كانت تتمتع بصحة جيدة بعد قضاء ليلة في الخارج لمشاهدة مباراة كرة قدم مع زوجها، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وخلال المباراة التي كانت قبل أسبوع من عيد الميلاد في عام 2022، شرب الثنائي ستايسي دانييل وديفيد بعض المشروبات قبل العودة إلى منزلهما في المملكة المتحدة.
وفي تلك الساعات، كانت الزوجة قد بدأت ترتجف بشكل غير مفهوم وتصبح شاحبة. فاتصل زوجها بالإسعاف وبدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها.
ولكن ستايسي كانت قد توفيت قبل وصول المسعفين، ولم يتمكن الأطباء من تحديد السبب الدقيق لهذه الوفاة المفاجئة.
ويُذكر أنه قبل 10 أشهر من وفاتها، كانت المرأة قد فقدت الوعي أثناء تنظيف أسنانها، ولكن لم تظهر عليها أي أعراض أخرى.
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