مساعدة فريدة من نوعها... هذا ما يفعله "مدرّبو الحب" مع الأشخاص لتأسيس علاقة عاطفية ممتعة!

مساعدة فريدة من نوعها... هذا ما يفعله "مدرّبو الحب" مع الأشخاص لتأسيس علاقة عاطفية ممتعة!

بعد علاقة عاطفية استمرت طويلاً، وجدت "كاتيا" نفسها ضائعة في "العالم المجهول" للتطبيقات والقواعد الجديدة للقاءات الرومانسية... فتواصلت المرأة المتحدرة من كاليفورنيا والبالغة 43 عاماً مع مدرّبة متخصصة بالحب عبر الإنترنت.



وتوفّر هذه المدرّبة إجابات لأسئلة كثيرة منها: ما أنسب وصف للذات يمكن للشخص اعتماده في صفحاته عبر مواقع التواصل؟ وأي كلمات وصور يعتمد؟ ما الرسائل التي ينبغي إرسالها؟ كيف يظهر اهتماماً بشخص ما من دون أن يبدو في حالة تعلّق به؟



وتقول كاتيا ضاحكةً "إنّ المدرّبة ساعدتني على فهم التعريف الحديث للمغفّل"، مشيرة إلى محادثات مع المدرّبة تصفها بـ"أهم وأعمق حوار أجريه على الإطلاق في شأن حياتي العاطفية، إذ تطرقنا إلى احتياجاتي والمعايير الخاصة بي".



وفي هذا السياق، سابرينا زوهار التي يتابعها في انستغرام نحو 450 ألف مستخدم وفي تيك توك حوالى 800 ألف حساب، لا تصف نفسها بالمؤثرة أو المُعالِجة. وبعدما كانت تحلم بأن تصبح ممثلة، درست علم النفس لكنّها لم تحصّل شهادة في هذا المجال، ثم تخصصت في التجارة.



وبعدما اختبرت علاقة عاطفية صعبة، أطلقت مدونة صوتية أو "بودكاست" ومقاطع فيديو تتناول الحب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتقول "كنت تلك الفتاة القلقة التي لا تستطيع النوم ليلاً في انتظار رسالة" من الحبيب، موضحة كيف توفّق بين ما تعرفه عن العقل البشري وتجربتها الشخصية لتوفّر راحة لزبائنها الذين تستقبلهم في غرفة معيشتها داخل منزلها الواقع في جنوب كاليفورنيا.



وتضيف "لقد جمعت كل المعلومات التي أعرفها وابتكرت طريقة جديدة لمساعدة الناس من خلال منحهم أدوات وحلول عملية، لا مجرّد كلمات لطيفة".



وتساعد سابرينا زبائنها الذين يواجهون صعوبات في علاقاتهم العاطفية، وتعلّمهم كيفية إدارة الرسائل بشكل جيّد وحسن استخدام تطبيقات المواعدة، لأنّها تعتبر أنّ المواعدة عبر الإنترنت مشابهة "للغرب المتوحش".



وتقول زوهار إنها تدير نحو خمس عشرة جلسة في الأسبوع، وتتراوح أعمار غالبية زبائنها وهم نساء أكثر من رجال، بين 27 و44 عاماً، ويدفعون ما بين 35 دولاراً لاستشارة سريعة و6600 دولار لمتابعة غير محدودة بفترة زمنية.