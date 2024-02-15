"أنتم سبب ابتسامتي"... عشية عيد الحب: "دبدوب" أوقف سيدتين تتاجران بعجينة الكوكايين والماريجوانا! (فيديو)

"أنتم سبب ابتسامتي"... عشية عيد الحب: "دبدوب" أوقف سيدتين تتاجران بعجينة الكوكايين والماريجوانا!

تمكنّت فرقة من شرطة البيرو من توقيف امرأتين تنتميان إلى عصابة للاتجار بالمخدرات في العاصمة ليما، في عملية نُفّذَت الثلاثاء، عشية عيد الحب، تنكّر خلالها أحد عناصر الأمن بزيّ دبدوب.



وفي التفاصيل أن عملاء سريين زرعتهم الشرطة في صفوف تجار المخدرات اكتشفوا أن امرأتين تبيعان عجينة الكوكايين والماريجوانا من منزل في حي سان مارتن دي بوريس في شمال العاصمة.



وأوضح الضابط في الشرطة الوطنية العقيد والتر بالومينو لوكالة فرانس برس أن عنصر أمن شارك في عملية الدهم "متنكرا في زيّ دمية دبدوب" من وحي عيد الحب.



وتمركزّ الضابط أمام منزل تجّار المخدرات راكعاً، مرتدياً زيّ دبّ برتقاليّ اللون وحاملاً بالوناً أحمر ولافتة كتب عليها "أنتم سبب ابتسامتي".



وانتظر العنصر خروج إحدى المرأتين من المنزل، فأوقفها بمساندة عناصر آخرين. ثم دخلوا المنزل وأوقفوا المرأة الأخرى.



وقال العنصر المتنكّر لوكالة فرانس برس إن العملية المستلهمة من عيد الحب "كانت مفاجئة للتاجرتين"، وهما امرأة وابنتها.



ودأبت الشرطة أخيراً على نصب كمائن للمطلوبين باستخدام التنكّر وتنفيذ عمليات في تواريخ محددة.



وتنتمي المرأتان إلى عصابة "لاس ترامبوساس دي لا دروغا"، بحسب الشرطة. وصودرت من منزلهما مئات الحُزَم التي تحوي مخدرات.



وفي عام 2023، صادرت سلطات البيرو 21,5 طناً من الكوكايين وفككت 119 شبكة إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، وفق وزارة الداخلية.



وتُعد البيرو من أكبر الدول المنتجة للكوكايين في العالم، إذ تنتج نحو 400 طن سنوياً، وفق الأرقام الرسمية.



ويباع الكيلوغرام الواحد من عجينة الكوكايين في البيرو لقاء 380 دولاراً على الأقل، في حين يباع كيلوغرام من هيدروكلوريد الكوكايين، وهو أنقى أنواع المخدرات، بنحو ألف دولار.



كذلك تُعتبر البيرو وبوليفيا، من أكبر الدول المنتجة بعد كولومبيا لأوراق الكوكا التي يصنّع منها للكوكايين.