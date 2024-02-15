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لهذا السبب... تجنبوا الاتصال الجنسي خلال 14 شباط؟!

منوعات
2024-02-15 | 10:13
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لهذا السبب... تجنبوا الاتصال الجنسي خلال 14 شباط؟!
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لهذا السبب... تجنبوا الاتصال الجنسي خلال 14 شباط؟!

لهذا السبب... تجنبوا الاتصال الجنسي خلال 14 شباط؟!

في حين يعتقد كثيرون أن عطلة عيد الحب هي واحدة من أفضل أيام السنة لممارسة الحب مع الشريك، فقد حذّرت خبيرة الحب والعلاقات الجنسية، "لورا بيرمان"، من أن الضغط الهائل للحصول على تجربة جنسية مشوقة في 14 شباط، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تدمير الرومانسية بين الحبيبين.

وأوضحت خبيرة المواعدة المقيمة في شيكاغو، والحاصلة على درجة الدكتوراه في التثقيف الصحي المتخصص في الحياة الجنسية، أن العشاق يشعرون بأن "علاقتهم محكوم عليها بالفشل" إذا لم يكن يوم عيد الحب بمستوى توقعاتهم "المثالية"،  خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس.

وأضافت بيرمان أن التوقعات المثيرة بشأن ممارسة الجنس خلال هذا اليوم، يخلق الكثير من القلق بشأن الأداء، كما أن العديد من الأشخاص الذين قد لا يكون لديهم "ارتباطًا قويًا" مع شريكهم، لديهم أحيانًا اعتقادًا شائعًا بأن عيد الحب سيصلح كل شيء.

واقترحت بيرمان إزالة الصور النمطية وبدلاً من ذلك، النظر إلى يوم الحب باعتباره بداية للتفكير في ما قد يتعين على الثنائي تغييره للعثور على الحلقة المفقودة في العلاقة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدثت المدربة الاجتماعية "هانا كيلي"، في حديث خاص مع موقع
"ديلي ميل" البريطاني، عن بعض التقاليد السامة التي تأتي مع عيد الحب والتي تعتقد أنها يمكن أن تكون مدمرة للعلاقة في النهاية.

وقالت كيلي إن عيد الحب يحمل معه الكثير من الجاذبية والرومانسية، على ضوء الشموع، الورود، عشاء الشمبانيا، وساعات من الحميمية.

أما في 15 شباط، فتعود الحياة إلى طبيعتها مع جداولها المزدحمة، وليال خالية من الاتصال الجنسي وتواصل متوتر.

وانتقدت كيلي بدورها الضغوط لممارسة الجنس في العطلة، موضحة أن ذلك يمكن أن يحول ممارسة الحب إلى فعل إجباري من دون أن يكون نابعًا عن رغبة وشغف. 

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السبب...

تجنبوا

الاتصال

الجنسي

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