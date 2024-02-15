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"آسف لأنني لم أتمكن من إنقاذك"... بعد أن قتلته أمه والد ماثيو الصغير يودعه: لقد كان أعظم شرف لي أن أكون والدك!

"آسف لأنني لم أتمكن من إنقاذك"... بعد أن قتلته أمه والد ماثيو الصغير يودعه: لقد كان أعظم شرف لي أن أكون والدك!





وتحدث جيمس هيلي وهو يبكي أثناء التكريم المؤثر، مضيفًا أنه "آسف" لأنه لم يتمكن من إنقاذ ابنه، الذي عثر عليه ميتًا في مؤخرة السيارة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.



ومثلت والدة ماثيو، روث بورسيل هيلي، 37 عامًا، أمام المحكمة الثلاثاء بتهمة قتله بعد أن وجد فاقدًا للوعي في سيارة رينو المتوقفة في راثمولان، مقاطعة واترفورد.



وبعد ظهر الأربعاء، اصطف المئات في الشوارع لحضور جنازة الصبي في كو كورك، وشوهد المشيعون وهم يواسون السيد هيلي وبعضهم البعض بينما تجمعوا لإحياء ذكرى الطفل "السعيد" و"الشعبي"، وفق ما نقل موقع



وتم إحضار سيارات الليغو والهلام والفنون والحرف اليدوية وخوذة ركوب الدراجات الخاصة بماثيو إلى المذبح من قبل أعمامه وأبناء عمومته، وتدفقت التحية من زملائه في المدرسة وأعضاء ناديه لكرة القدم.



"ماثيو - لقد كان أعظم شرف في حياتي ومن دواعي سروري المطلق أن أكون والدك. أنا آسف جدًا لأنني لم أتمكن من إنقاذك، أيها الرئيس"، قال والده أمام المصلين في قداس الجنازة: "أنا أحبك".



لقد أثر ماثيو على حياة الكثيرين. لقد كان ولدًا صغيرًا مشهورًا في المدرسة ومحبوبًا جدًا من العائلة والأصدقاء. وأضاف: "لقد كان لوفاته المأساوية تأثير مدمر على كل من عرفه وأحبه".



وأضاف السيد هيلي أن فقدان ماثيو كان "غير مفهوم" لأصدقائه وأبناء عمومته، الذين لا ينبغي عليهم تحمل مثل هذه الخسارة في مثل هذه السن المبكرة.



وقال أيضًا إن أحباء ماثيو كانوا "متشرفين" بمعرفته، وأن ابنه كان "ذكيًا جدًا وتجاوز بتفكيره سنواته الست"، وأضاف: "أعلم أنه كان سيصبح رجلاً أكثر احترامًا وقدرة لو أتيحت له الفرصة. متبعا: "لكنه الآن سيبلغ من العمر ست سنوات إلى الأبد".



وقال إن ولادة ماثيو غيرت حياته وأنه كان لا ينفصل عن ابنه - "مثل حبتين من البازلاء في كبسولة... ابني الصغير، وصديقي، ورئيسي".



وقاد السيد هيلي موكب الجنازة الأربعاء، حاملاً نعش ابنه الأبيض الصغير من منزله في ووترغراشيل إلى كنيسة الحبل بلا دنس، وهي نفس الكنيسة التي تم فيها تعميد الصبي الصغير عندما كان طفلاً. أكد والد الطفل ماثيو هيلي أن كونه والد الطفل البالغ من العمر ست سنوات كان "شرفًا وامتيازًا في حياتي" حيث ألقى تأبينًا مفجعًا في جنازة الصبي الصغير.وتحدث جيمس هيلي وهو يبكي أثناء التكريم المؤثر، مضيفًا أنه "آسف" لأنه لم يتمكن من إنقاذ ابنه، الذي عثر عليه ميتًا في مؤخرة السيارة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.ومثلت والدة ماثيو، روث بورسيل هيلي، 37 عامًا، أمام المحكمة الثلاثاء بتهمة قتله بعد أن وجد فاقدًا للوعي في سيارة رينو المتوقفة في راثمولان، مقاطعة واترفورد.وبعد ظهر الأربعاء، اصطف المئات في الشوارع لحضور جنازة الصبي في كو كورك، وشوهد المشيعون وهم يواسون السيد هيلي وبعضهم البعض بينما تجمعوا لإحياء ذكرى الطفل "السعيد" و"الشعبي"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتم إحضار سيارات الليغو والهلام والفنون والحرف اليدوية وخوذة ركوب الدراجات الخاصة بماثيو إلى المذبح من قبل أعمامه وأبناء عمومته، وتدفقت التحية من زملائه في المدرسة وأعضاء ناديه لكرة القدم."ماثيو - لقد كان أعظم شرف في حياتي ومن دواعي سروري المطلق أن أكون والدك. أنا آسف جدًا لأنني لم أتمكن من إنقاذك، أيها الرئيس"، قال والده أمام المصلين في قداس الجنازة: "أنا أحبك".لقد أثر ماثيو على حياة الكثيرين. لقد كان ولدًا صغيرًا مشهورًا في المدرسة ومحبوبًا جدًا من العائلة والأصدقاء. وأضاف: "لقد كان لوفاته المأساوية تأثير مدمر على كل من عرفه وأحبه".وأضاف السيد هيلي أن فقدان ماثيو كان "غير مفهوم" لأصدقائه وأبناء عمومته، الذين لا ينبغي عليهم تحمل مثل هذه الخسارة في مثل هذه السن المبكرة.وقال أيضًا إن أحباء ماثيو كانوا "متشرفين" بمعرفته، وأن ابنه كان "ذكيًا جدًا وتجاوز بتفكيره سنواته الست"، وأضاف: "أعلم أنه كان سيصبح رجلاً أكثر احترامًا وقدرة لو أتيحت له الفرصة. متبعا: "لكنه الآن سيبلغ من العمر ست سنوات إلى الأبد".وقال إن ولادة ماثيو غيرت حياته وأنه كان لا ينفصل عن ابنه - "مثل حبتين من البازلاء في كبسولة... ابني الصغير، وصديقي، ورئيسي".وقاد السيد هيلي موكب الجنازة الأربعاء، حاملاً نعش ابنه الأبيض الصغير من منزله في ووترغراشيل إلى كنيسة الحبل بلا دنس، وهي نفس الكنيسة التي تم فيها تعميد الصبي الصغير عندما كان طفلاً.



وتم العثور على ماثيو فاقدًا للوعي في المقعد الخلفي للسيارة بالقرب من خليج صغير خارج قرية دونمور إيست الساحلية في وترفورد.



وبذلت جهود حثيثة لإنقاذ حياته، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشه. أخذوا الطفل البالغ من العمر ستة أعوام إلى مستشفى جامعة واترفورد حيث أعلن وفاته في الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة الفائت.



ومثلت والدته روث بورسيل هيلي، من بيشوب فيلد، طريق ويليامزتاون، ووترفورد، أمام محكمة مقاطعة واترفورد الثلاثاء، ووجهت إليها تهمة قتل ماثيو في 8 أو 9 شباط.



وفي شهادته، قال المحقق الرقيب ديفيد شور إن المتهمة طُلب منها الرد على التهمة الموجهة إليها، فأجابت: "لا، شكرًا لك".



وتم حبس المتهمة في سجن ليمريك حتى مثولها المقبل أمام المحكمة، عبر رابط الفيديو يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، 20 شباط.



وأمر القاضي ستونتون بإجراء تقييم نفسي، بناءً على طلب من محامي الدفاع كين كننغهام، وبالإضافة إلى ذلك، أمر بتلقي المتهمة أي رعاية طبية يراها ضرورية.



ومن المتوقع تقديم طلب للحصول على كفالة من المحكمة العليا خلال الـ 14 يومًا القادمة.

وتم العثور على ماثيو فاقدًا للوعي في المقعد الخلفي للسيارة بالقرب من خليج صغير خارج قرية دونمور إيست الساحلية في وترفورد.وبذلت جهود حثيثة لإنقاذ حياته، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشه. أخذوا الطفل البالغ من العمر ستة أعوام إلى مستشفى جامعة واترفورد حيث أعلن وفاته في الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة الفائت.ومثلت والدته روث بورسيل هيلي، من بيشوب فيلد، طريق ويليامزتاون، ووترفورد، أمام محكمة مقاطعة واترفورد الثلاثاء، ووجهت إليها تهمة قتل ماثيو في 8 أو 9 شباط.وفي شهادته، قال المحقق الرقيب ديفيد شور إن المتهمة طُلب منها الرد على التهمة الموجهة إليها، فأجابت: "لا، شكرًا لك".وتم حبس المتهمة في سجن ليمريك حتى مثولها المقبل أمام المحكمة، عبر رابط الفيديو يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، 20 شباط.وأمر القاضي ستونتون بإجراء تقييم نفسي، بناءً على طلب من محامي الدفاع كين كننغهام، وبالإضافة إلى ذلك، أمر بتلقي المتهمة أي رعاية طبية يراها ضرورية.ومن المتوقع تقديم طلب للحصول على كفالة من المحكمة العليا خلال الـ 14 يومًا القادمة.