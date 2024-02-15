0min

"تخليت عن مواعدة الرجال لكنهم يلاحقونني"... عارضة أزياء أميركية تكشف: عليه أن يكسب هذا القدر من المال شهرياً وإلّا! (فيديو)

"تخليت عن مواعدة الرجال لكنهم يلاحقونني"... عارضة أزياء أميركية تكشف: عليه أن يكسب هذا القدر من المال شهرياً وإلّا! (فيديو)

ادّعت عارضة الأزياء الأميركية، "كلوي أمور"، أنها تتلقى باستمرار رسائل، وهدايا وعروض زواج من الرجال المرتبطين والمهووسين بها، على الرغم من تخليها عن مواعدة الرجال إلى الأبد.



وتصدرت أمور عناوين الأخبار سابقًا من خلال مشاركتها خبر أنها لن تواعد أبدًا رجلاً يكسب أقل من مئتي ألف دولار سنويًا.



وقالت الشابة البالغة من العمر 32 عامًا إنه على الرغم من أنها لا تحتاج إلى حبيب في حياتها، إلا أنها تحظى باهتمام ملكي من قبل معجبيها.



وكشفت أمور أن الرجال يتوسلون إليها لمنحهم فرصة ويغرقونها بالهدايا التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات من أجل الحصول على موعد معها، وذلك بناء على شروطها بأن يقدّموا لها أحذية، ملابس داخلية ومجوهرات فاخرة.



بينما يحاول بعض الرجال لفت انتباهها من خلال الماديات، غلا أن آخرين يحاولون استمالة أمور بالكلمات الجميلة والغزل بدلاً من ذلك. المصدر