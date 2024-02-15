امرأة تشعر بالقلق في أستراليا... والسبب: الرجال؟!

امرأة تشعر بالقلق في أستراليا... والسبب: الرجال؟!

قالت امرأة عازبة تعيش في منطقة بيرث الأسترالية إنها تشعر بالوحدة والإحباط بعد أن لاحظت مشكلة مثيرة للقلق هناك، وهي قلة الرجال غير المتزوجين في عمرها، وفق ما نقل موقع