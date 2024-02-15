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الأول خلع سرواله والثاني تشبث به... رجلان صعدا فوق قطار متحرك في نيويورك وما فعلاه إباحي وصادم؟! (صور)

منوعات
2024-02-15 | 13:54
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الأول خلع سرواله والثاني تشبث به... رجلان صعدا فوق قطار متحرك في نيويورك وما فعلاه إباحي وصادم؟! (صور)
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الأول خلع سرواله والثاني تشبث به... رجلان صعدا فوق قطار متحرك في نيويورك وما فعلاه إباحي وصادم؟! (صور)

الأول خلع سرواله والثاني تشبث به... رجلان صعدا فوق قطار متحرك في نيويورك وما فعلاه إباحي وصادم؟! (صور)

أُطلق على زوجين مشاكسين لقب "المهرجين المتهورين" بعد أن تم القبض عليهما وهما يمارسان الجنس أثناء ركوبهما فوق قطار أنفاق متحرك في مدينة نيويورك.

وشوهد رجلان بعد أن أسقطا سرواليهما على سطح قطار بينما كان يشق طريقه عبر حي كوينز. وتم تصويرهما على سطح مترو الأنفاق وهما يمارسان الجنس في وضح النهار.

وأظهرت صورتان للزوجين الشهوانيين في وضع مساومة أثناء وقوفهما فوق قطار الخط السابع. وتمت مشاركة الصور عبر الإنترنت من قبل مستخدم تويتر جوناثان إيلي، الذي غضب من المشهد الصريح حيث طالب هيئة النقل الحضرية (MTA) باتخاذ إجراء.

وكتب: "يبدو أن الرجال يمارسون الجنس فوق قطار MTA في مدينة نيويورك. ما الذي تفعله MTA حيال ذلك؟"، ووقع الحادث في 9 شباط الساعة 1.20 ظهرًا، وفقًا لجوناثان.

وأظهرت الصور ثلاثة أشخاص فوق القطار أثناء مروره فوق المسارات المرتفعة فوق طريق فان ويك السريع. وفي الصورة الأولى، تظهر الأرداف الكاملة لأحد الرجال بينما يستقر سرواله حول ركبتيه، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

ويبدو أنه يتشبث برجل آخر، حيث يمكن أيضًا رؤية رجل ثالث يمشي نحو الزوجين. وفي الصورة الثانية، التي تم تصغيرها، يبدو الرجلان كما لو أنهما يتعانقان، بينما لا يزال أحدهما على الأقل ينزل سرواله.


ويمكن رؤية الرجل الثالث مرة أخرى أيضًا، ولكن هذه المرة يجلس بعيدًا عن الزوجين على حافة العربة. 

وبعد نشر الصورتين، انهالت تعليقات الناس الرافضة لما يحدث من أمور شاذة وخطرة على مرتكبيها وعلى الرأي العام.

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