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هي واحدة من بين 100 حالة في العالم... تعاني من حساسية ضد الماء وهكذا تستحم! (فيديو)

منوعات
2024-02-15 | 14:37
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هي واحدة من بين 100 حالة في العالم... تعاني من حساسية ضد الماء وهكذا تستحم! (فيديو)
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هي واحدة من بين 100 حالة في العالم... تعاني من حساسية ضد الماء وهكذا تستحم! (فيديو)

هي واحدة من بين 100 حالة في العالم... تعاني من حساسية ضد الماء وهكذا تستحم!

كشفت كيمبرلي ميلز، التي تستخدم @everydaywithkym على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تعاني من حساسية تجاه الماء، وشرحت مدى صعوبة الاستحمام  بالنسبة لها.

"إنها مجرد واحدة من أكثر التجارب غير المريحة" ، اعترفت ميلز عبر الإنترنت.

وفي مقطع تيك توك مدته دقيقة واحدة تم نشره في 2 شباط، أوضحت أن روتين النظافة اليومي الخاص بها يمكن أن يكون مليئًا بالألم بسبب نفور جسدها من الماء.

"لقد تم تشخيص إصابتي بالشرى المائي، وما يعنيه ذلك في الأساس، عندما يتلامس جلدي مع أي شكل من أشكال الماء أو السوائل، بما في ذلك عرقي ... أشعر بالشرى، والأمر يسبب الحكة والحروق، ولا يوجد علاج له،" وفق ما روت ميلز التي تعيش في هيوستن، تكساس.

وفي سن الثانية عشرة، تم تشخيص إصابتها بالشرى المائي، وهي حالة نادرة يتطور فيها الشرى (الاضطرابات الجلدية) بسرعة بعد ملامسة الجلد للماء، بغض النظر عن درجة حرارته، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

"ولكن بعد سنوات من التعامل مع الأمر، تعرضت لصدمة الحساسية المفرطة في تشرين الثاني الفائت مما دفعني للذهاب إلى الطبيب"، وقالت ميلز لصحيفة The Post: "من المثير للدهشة أنه عندما فعلت ذلك، كان الطبيب على دراية بالأمر".

وأضافت: "لا بد لي من تقييد نفسي عندما يتعلق الأمر بالاتصال بالمياه. لا أستطيع أن أبقى على اتصال بالماء لأكثر من خمس دقائق لأن أي مدة أطول من ذلك يمكن أن تعرضني للخطر".

وشرحت أن "قبل أن أذهب للاستحمام، هناك خطوات يجب أن أتبعها... لا بد لي من تناول حبوب الحساسية وهذا سيساعد بشكل أساسي على إبطاء العملية."

ومع ذلك، فإن الدواء لا يمنع ميلز من الشعور بالحكة أو الحرقة أو الشرى.

ولفتت الى أن "في حوالي ثلاث إلى أربع دقائق من الاستحمام بدأت بشرتي تشعر بالوخز، وهذا يعني أن الوقت قد حان لوقف الحمام."

وأوضحت منشئة المحتوى أن الجزء الأصعب، إلى جانب الاستحمام، هو تفاعل جسدها المبتل مع الماء بمجرد خروجها.
 
ولمقاومة تهيج جلدها، تنتظر حوالي ساعتين حتى يهدأ الجلد؛ وتقوم ميلز بعد ذلك بوضع بخاخات ومستحضرات الحكة للمساعدة في تبريد جسدها من الإحساس بالحرقان.

واعترفت قائلة: "هذه العملية برمتها يمكن أن تستمر من ساعة إلى ساعتين... إنها تسبب لي الصداع النصفي وأحيانًا أصاب بالحمى."

وكشفت الشابة عن علبة مليئة بأكثر من 20 منتجًا تستخدمه يوميًا للحفاظ على بشرتها سليمة بعد الاستحمام.

وأضافت ميلز أنها كانت تستحم مرتين أسبوعيًا، لكن "باعتباري امرأة ناضجة ولديها أطفال نشيطين، لا أستطيع فعل ذلك بعد الآن".

وبدأت ميلز سلسلة عبر الإنترنت حول رحلتها مع الشرى المائي، موضحة للمشاهدين كيف تستخدم الماء في روتينها اليومي.

وذكرت ميلز أنها كانت صلعاء لسنوات وكانت ترتدي شعرا مستعارا لتجنب غسل شعرها لكنها "أرادت تغييرا" في مظهرها.

وفي مقطع آخر، أوضحت ميلز أنها لا تتجنب الماء تمامًا، إذ يتعين عليها القيام بمهام يومية لتبقى نظيفة، مثل غسل يديها وتنظيف أسنانها وغسل الأطباق.

وأعلنت: "لقد أمضيت سنوات من حياتي أحاول إقناع الجميع من حولي بأنني أعاني من هذا الأمر وأن هذا أمر حقيقي... لقد بدأت في عرض المزيد مما مررت به، وأدركت أن الناس كانوا مهتمين بالفعل بمعرفة المزيد عن تشخيصي."

إشارة الى أنه لا يوجد سوى حوالي 100 حالة إصابة بالمرض مسجلة، وفقًا لموقع WebMD.
 
@everydaywithkym HVe you ever met someone who’s allergic to water?? #allergy #waterallergy #aquagenicurticaria #dayinmylife #dayinthelife #longervideos ♬ original sound - Kym | LIFESTYLE CREATOR

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