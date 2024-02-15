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حادث مقرف على متن احدى الطائرات... "كانت الديدان تتساقط على رؤوسنا من المقصورة العلوية" وما علاقة السمك؟!
منوعات
2024-02-15 | 15:40
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حادث مقرف على متن احدى الطائرات... "كانت الديدان تتساقط على رؤوسنا من المقصورة العلوية" وما علاقة السمك؟!
حادث مقرف على متن احدى الطائرات... "كانت الديدان تتساقط على رؤوسنا من المقصورة العلوية" وما علاقة السمك؟!
كانت رحلة طيران تابعة لشركة دلتا من أمستردام إلى ديترويت مليئة ببعض الدخلاء، وهم الديدان التي سقطت على الركاب من صندوق الأمتعة العلوي بينما كانوا في الجو يوم الثلاثاء.
وبحسب التقارير، فقد أتت هذه الحشرات من الأسماك التي قام أحد الركاب بتخزينها في أمتعته المحمولة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"من الجميل حقًا أن تقضي ساعتين من أصل 8 ساعات مع طيران دلتا إلى أمستردام وتكتشف أن هناك أسماكًا فاسدة ويرقات تركب معنا،" غردت احدى الركاب وتدعى كيلسي في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين حول الرحلة من الجحيم.
وبحسب الركاب، فإن الراكب الذي كانت حقيبته مسؤولة عن الكارثة المثيرة للاشمئزاز تم احتجازه. وأضاف المنشور أن الحقيبة كانت مخصصة للحرق.
وقال راكب آخر: "كنت أنا وعائلتي في الصف مباشرة أمام الديدان... أخبرت السيدة التي كانت خلفنا المضيفات أن الديدان كانت تتساقط على رأسها... إنه لأمر مقرف، استدرت وكانت الديدان تتلوى على المقعد".
تم نقل العائلة التي نشرت القصة على موقع Reddit نحو مقدمة الطائرة، وتم لف السمكة التالفة بالصحف.
وأضافت العائلة: "الأمر فظيع للغاية... لقد أفسد هذا الرجل حرفيًا سفر مئات الأشخاص."
وقال مستخدم آخر إنهم اضطروا إلى الانتظار يومًا إضافيًا للحصول على رحلة جديدة على شركة طيران أخرى.
ووفقًا لكيلسي، منحت شركة الطيران للمسافرين 8000 ميل مجاني وتعويضًا عن غرفة الفندق وتذكرة ووجبة بقيمة 30 دولارًا في حالة تأخير الرحلة طوال الليل.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن طائرة دلتا خرجت من الخدمة للخضوع لتنظيف عميق.
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