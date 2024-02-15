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"بدأت الرؤوس تظهر بين الشرائح الخشبية".. انتقلا إلى منزل جديد ثم أدركا أنهما ليسا بمفردهما: ما اكتشفاه مرعب! (صور)
منوعات
2024-02-15 | 16:31
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"بدأت الرؤوس تظهر بين الشرائح الخشبية".. انتقلا إلى منزل جديد ثم أدركا أنهما ليسا بمفردهما: ما اكتشفاه مرعب! (صور)
"بدأت الرؤوس تظهر بين الشرائح الخشبية".. انتقلا إلى منزل جديد ثم أدركا أنهما ليسا بمفردهما: ما اكتشفاه مرعب! (صور)
انتقل شاينون مكفادين ورويس روبينز إلى منزلهما الجديد في كولورادو في تشرين الثاني عام 2018. وتحول الأمر إلى حالة من الرعب عندما اكتشف الزوجان وكرًا يضم 150 ثعبانًا تعيش تحت ممتلكاتهما.
وقالت شاينون في مقابلة مع KUSA: "بدأنا نرى رؤوس الثعابين تظهر بين الشرائح الخشبية في الفناء الموجود على مستوى الأرض".
وتُظهر إحدى الصور التي شاركها الزوجان ما لا يقل عن ثمانية رؤوس ثعابين تتلوى عبر الشرائح الخشبية، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
ومع تحسن الطقس في صيف 2019، تفاقمت المشكلة حيث أصبحت الثعابين أكثر حيوية وبدأت في الانزلاق إلى المنزل. وقالت شاينون إن قطتها حاصرت واحدة في الحمام. وأضافت: "لسنا متأكدين من كيفية دخوله، لكننا تخلصنا منه على الفور".
وأوضحت أنها حاولت استخدام عصا لمحاولة التخلص من الزواحف، ولكن من دون جدوى. وأضافت شاينون: "كنت أستخدم عصا لأرمي الثعابين... أحدها كان يبلغ طولها حوالي المتر، أعتقد أنها كانت حاملاً".
وفي هذه المرحلة، قرر الزوجان استدعاء شركة إبادة، والتي تخلصت من أكثر من 150 ثعبانًا وأخذتها إلى مكان آخر. وكلفت عملية الإزالة بشكل عام حوالي 8000 دولار (6200 جنيه إسترليني) وتضمنت سطحًا جديدًا وسقيفة جديدة.
وكانت هذه المخلوقات عبارة عن ثعابين غير ضارة، لكن شاينون أخبرت KUSA أنه لم يكن لديهما أي فكرة عن الغزو "الكابوس" عندما اشتريا المنزل.
والفشل في إخطار السكان الجدد بشأن مشكلة بهذا الحجم يعد مخالفًا لقانون ملكية ولاية كولورادو.
وتنص قوانين كولورادو على أن البائعين وموظفي العقارات ملزمون قانونًا بالكشف عن أي شيء يمكن أن يكون "ذو صلة مادية".
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