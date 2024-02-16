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"ايبيزا لطالما كانت حلمًا بالنسبة لي"... شاب يقرر السير عبر فرنسا نحو جزيرة الحفلات! (فيديو)
منوعات
2024-02-16 | 06:44
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"ايبيزا لطالما كانت حلمًا بالنسبة لي"... شاب يقرر السير عبر فرنسا نحو جزيرة الحفلات! (فيديو)
"ايبيزا لطالما كانت حلمًا بالنسبة لي"... شاب يقرر السير عبر فرنسا نحو جزيرة الحفلات! (فيديو)
قرّر "هنري موريس" السير نحو ايبيزا لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف رحلة أحلامه، فهو سوف يسير في ماراثون يوميًا لمدة شهرين حتى يتمكن من الاحتفال مع "واين لينيكر" في نادي الشاطئ الخاص به.
موريس، البالغ من العمر 21 عامًا، يرغب بشدة في زيارة جزيرة الحفلات هذا الصيف، وقد خطط لرحلة بلغت الـ 1200 ميل عبر فرنسا والبر الرئيسي لإسبانيا للوصول إلى ايبيزا.
وأمل موريس، الذي جمع 20 ألف جنيه إسترليني للأعمال الخيرية عن طريق المشي مسافة 500 ميل إلى باريس في شهري تشرين الأول والثاني، في تحقيق المزيد من المغامرة نحو ايبيزا.
وأرسل هاري جملة إلى لينيكر، مالك نادي "O Beach Ibiza"، على منصة انستغرام، متعهدًا فيها بأنه إذا رد عليه، فسوف يقبل التحدي وينطلق في رحلته، ولدهشته أرسل الأخير ردًّا.
ونشر لينيكر مقطع فيديو له مع موريس في منزله في لندن حيث تعهد بدعم موريس "المجنون" ووعد بمقابلته في إيبيزا.
وأوضح موريس في المقطع أنه سيقبل التحدي، والذي سيبدأ في الثاني من آذار المقبل، وعلى الرغم من تخطيطه للمشي مسافة 60 ماراثونًا في 60 يومًا، يصر الأخير على أنه سيكون لديه بالتأكيد ما يكفي من الطاقة للاحتفال عندما يصل إلى خط النهاية في 2 أيار.
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