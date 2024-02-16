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بعد مرور 12 سنة على لقائهما الأول تزوجت من حبيب الطفولة... بفضل فيسبوك والقدر؟!

منوعات
2024-02-16 | 07:00
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بعد مرور 12 سنة على لقائهما الأول تزوجت من حبيب الطفولة... بفضل فيسبوك والقدر؟!
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بعد مرور 12 سنة على لقائهما الأول تزوجت من حبيب الطفولة... بفضل فيسبوك والقدر؟!

بعد مرور 12 سنة على لقائهما الأول تزوجت من حبيب الطفولة... بفضل فيسبوك والقدر؟!

كشفت امرأة كيف انتهى بها الأمر بالزواج من حبيب طفولتها، بعد 12 عامًا على لقائهما لأول مرة في المكسيك عندما كان عمرهما 14 عامًا فقط، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

والتقت الأميركية "مونيكا ميلينغتون" بزوجها البريطاني توم، عندما كانا مراهقان يستمتعان بإجازات عائلية بشكل منفصل في المكسيك، عام 2005.

وسرعان ما ازدهرت قصة حب رائعة بين المراهقين حينها، ولكن بعد انتهاء رحلاتهما، تلاشت الأمور وتزوجت مونيكا لاحقًا من رجل آخر.

وبعد ذلك، أشعلت رسالة توم عبر منصة فيسبوك علاقتهما من جديد، وتحدث الزوجان البالغان الآن 33 عامًأ، عن كيفية معاودة التواصل بينهما والوقوع في الحب مرة أخرى بعد أكثر من عقد على لقائهما الأول.

وفي التفاصيل، في اليوم الأخير من عطلتهما العائلية، تبادل كل من مونيكا وتوم الأرقام، وظلا على اتصال لفترة، ولكن العلاقة عن بعد لم تناسبهما، إذ ذهبا إلى كليات مختلفة كما واعدا أشخاصًا آخرين، وفي النهاية تزوجت مونيكا من صديقها الجامعي واستمر زواجها لمدة عامين.

وفي عيد ميلادها السادس والعشرين عام 2016، تلقت مونيكا رسالة من توم يتمنى لها فيها عيد ميلاد سعيد بعد 11 عامًا من دون التحدث بشكل مستقر، كما أخبرته على الفور أن زواجها قد انتهى.

ولم تستغرق محادثتهما وقتًا طويلًا ليعترف بحبه لها والذي لم يتغير أبدًا، واعترفت مونيكا بأنها تشعر بالإحساس نفسه تجاه توم، وعلى الرغم من مرور 11 عامًا على تواصلهما، إلا أنهما لم يشعرا بالبعد الذي حدث بينهما.

وأثناء رحلة أخرى، التقى الحبيبين مرة أخرى بالصدفة في لندن خلال  العام نفسه، عندما سافرت مونيكا إلى المملكة المتحدة لقضاء ليلة رأس السنة مع شقيقتها، لتكتشف أن توم كان متواجدًا في المدينة في ذلك الوقت، واتفقا حينها على الذهاب لتناول الطعام معًا واستمر اللقاء سبع ساعات.

وبعد أربعة أشهر، ذهبت مونيكا في رحلة منفردة مدتها ثلاثة أسابيع حول آسيا، حيث زارت تايلاند وبالي قبل أن تقضي أسبوعًا في هونغ كونغ، حيث كان توم يعمل في ذلك الوقت.

وفي اليوم الذي سبق عودة مونيكا إلى الولايات المتحدة، كانا يتناولان العشاء في حانة عندما قال توم إنه لم يكن قلقًا بشأن مغادرتها لأنه كان يعلم أنه سيتزوجها يومًا ما.

وعلى الرغم من أنهما عاشا في قارات منفصلة وأن الحياة أخذت مسارها الطبيعي، إلا أن قوة الاتصال التي كانت قائمة في السابق لم تتلاشَ أبدًا، ونمت بشكل تلقائي على مر السنوات لغاية زواجهما.

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