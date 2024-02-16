امرأة تجدّد منزلها وتحوّل الحمام إلى مكتب... ولكن النتائج كانت غير متوقعة ومدمّرة! (صور)

امرأة تجدّد منزلها وتحوّل الحمام إلى مكتب... ولكن النتائج كانت غير متوقعة ومدمّرة! (صور)

عانت امرأة من ثقوب في جدران منزلها وأصبح سقفها على حافة الانهيار بعد ثلاث سنوات من محاولتها البدء في تجديد منزلها، وتكافح الآن من أجل العثور على شخص مختص لإصلاح الأضرار.



وكان الزوجان ميشال وتوم يبحثان على عامل بناء لتحويل حمامهما إلى مكتب، وبعد الحصول على عروض عدة في الأسعار، استقرا على سعر معقول قدره 9000 جنيه إسترليني، ولكن كانت المشكلة بالانتظار لمدة 18 شهرًا لتقوم شركة البناء من بعدها بتأجيل المهمة لمدة شهرين قبل أن تلغيها في النهاية، لأنه كان لديها الكثير من الأعمال للاختيار من بينها.



وحرصًا على إنجاز العمل، استأجر كل من ميشال وتوم عامل بناء آخر بناءً على توصية، ولكن كان عليهما مرة أخرى الانتظار لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، عندما بدأ العمل أخيرًا، ساءت الأمور وبقيت تعاني من تسرّب مياه في السقف ما أدى إلى انفجار في الكهرباء.



وناشدت ميشال، الأم لطفلين، عبر موقع "ديلي ميل" البريطاني، الأشخاص المختصين للعثور على منشئ بسبب النقص الحاد في العمال ذوي المهارات العالية في المملكة المتحدة.



ونظرًا لضعف جودة العمل، طلب الثنائي من شركة البناء التوقف عن العمل وتقديم استرداد جزئي لما يزيد قليلاً عن 5000 جنيه إسترليني عن الأضرار الناجمة.



ومع ذلك، مرة أخرى، سارت الأمور من سيء إلى أسوأ، وقالت ميشال إنه عندما اتصلت هاتفياً لتقديم شكوى من العمل، كان الرجل مسيئاً للغاية وهددها عبر الهاتف، رغم أنها كانت تبكي أثناء المكالمة.



وفشل الزوجان في استرداد الأموال وأخبرهما مقاول منفصل أن العمل يجب أن يبدأ من الصفر، وبعد مرور ثلاث سنوات منذ أن بدأ الزوجان في إنجاز العمل لأول مرة، أصبحا في وضع أسوأ من البداية.