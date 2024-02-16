الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

امرأة تقطع علاقتها بصديقتها إلى الأبد... والسبب: فاتورة المطعم؟!

منوعات
2024-02-16 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها إلى الأبد... والسبب: فاتورة المطعم؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها إلى الأبد... والسبب: فاتورة المطعم؟!

امرأة تقطع علاقتها بصديقتها إلى الأبد... والسبب: فاتورة المطعم؟!

دخلت امرأة شابة في جدال حاد مع صديقتها بعد إبلاغها بأنها لن تدفع تكلفة وجبات العشاء الباهظة التي تناولتها، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، خرجت "آبي" مؤخرًا مع مجموعة من صديقاتها للاحتفال بعيد ميلاد إحداهن، وقررت النساء تقسيم الفاتورة بالتساوي، لكن لاحظت الأخيرة أمرًا خاطئًا أثناء التأكد من الحساب والفاتورة.

وفي هذا السياق، أدركت أن صديقتها سارة طلبت كمية كميرة من الوجبات والمشروبات مقارنة ببقية المجموعة.

وعندما وصلت الفاتورة، بدت سارة مندهشة من المبلغ الإجمالي واعترفت بخجل بأنها لم تقدّر ثمن الوجبات التي طلبتها، ولكن ما أثار غضب آبي هو اقتراح سارة بأن تقوم المجموعة بتقسيم الفاتورة بالتساوي على أي حال، معتبرة أن الأمر سيكون جيدًا باعتباره مساهمة منهن في الاحتفال.

وشعرت آبي بقلة المساواة كونها طلبت فقط طبقًا ومشروبًا بينما كانت سارة تنغمس في العديد من الوجبات، الكوكتيلات والحلويات، كما أن تقسيم الفاتورة بالتساوي يعني أنه سينتهي الأمر بدفع آبي ثمن جزء من وجبة سارة الباهظة.

وأضافت آبي أن سارة رفضت حينها مشاركة طعامها مع أي شخص آخر واستهلكته بالكامل بنفسها، كاشفة أن أجواء العشاء تدهورت بعد أن رفضت تقاسم الفاتورة، وسيطر الانقسام في الآراء تجاه الموقف.

آخر الأخبار

منوعات

علاقتها

بصديقتها

الأبد...

والسبب:

فاتورة

المطعم؟!

LBCI التالي
ما عثرت عليه داخل مكيّف الهواء في منزلها أرعبها... "شعرت بالمرض"!
امرأة تجدّد منزلها وتحوّل الحمام إلى مكتب... ولكن النتائج كانت غير متوقعة ومدمّرة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-29

أنهت علاقتها بصديقتها المفضلة بعد 14 عامًا...والسبب هدية عيد الميلاد!

LBCI
منوعات
11:12

امرأة تشعر بالقلق في أستراليا... والسبب: الرجال؟!

LBCI
منوعات
2024-01-26

وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)

LBCI
منوعات
2024-01-19

طلب منها دفع الفاتورة في موعدهما الغرامي الأول...والسبب غريب وصادم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:05

امرأة تتخلى عما تملك وتقرر السفر إلى اليابان... ولكن ما حصل معها لم يكن متوقعًا! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:38

بعد أن كتب تعليقاً سلبياً عن الشقة التي استأجرها... أرسلت المالكة صورته مع امرأة أخرى إلى زوجته وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
09:16

نجم أفلام إباحية يضع وشماً صادماً على وجهه... "عائلتي تكرهه وتتصرف وكأنني قتلت شخصًا ما"! (صور)

LBCI
منوعات
09:04

ما عثرت عليه داخل مكيّف الهواء في منزلها أرعبها... "شعرت بالمرض"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:02

نصر الله: المقاومة لديها صواريخ تسمح لها بضرب أهداف من كريات شمونة إلى إيلات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-10

إلى مستخدمي "غوغل كروم"... احذروا من هذا التحديث الجديد!

LBCI
منوعات
2024-01-11

سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-24

العثور على ثلاث جثث متحللة باللباس العسكري اثناء دفن احد ابناء بلدة مدوخا - قضاء راشيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

مجموعة لقاءات للحريري ابرزها مع قائد الجيش... فماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

النبطية تلملم تداعيات القصف...ماذا في جديد الصورة في المنطقة؟

LBCI
أخبار دولية
07:26

قتلى في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
06:35

كيربي: شن عملية كبيرة في رفح بدون خطة معقولة سيكون كارثياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:57

بعيون الأطفال... وحوش في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:49

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
14:56

ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

LBCI
منوعات
15:50

"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
16:25

درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...

LBCI
حال الطقس
04:44

المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...

LBCI
موضة وجمال
10:54

بعد تشوّه وجهها بالكامل... ممثلة عالمية تشكر طبيب تجميل شهير من أصول لبنانية لإنقاذها... إليكم ما حصل! (صور)

LBCI
فنّ
11:42

نادين الراسي بجلسة تصوير جريئة في عيد الحبّ

LBCI
فنّ
11:38

طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More