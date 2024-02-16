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ما عثرت عليه داخل مكيّف الهواء في منزلها أرعبها... "شعرت بالمرض"!

منوعات
2024-02-16 | 09:04
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ما عثرت عليه داخل مكيّف الهواء في منزلها أرعبها... &quot;شعرت بالمرض&quot;!
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ما عثرت عليه داخل مكيّف الهواء في منزلها أرعبها... "شعرت بالمرض"!

ما عثرت عليه داخل مكيّف الهواء في منزلها أرعبها... "شعرت بالمرض"!

شعرت سيدة أسترالية بالرعب عندما وجدت مفاجأة سيئة عند استبدال فلتر مكيف الهواء الخاص بها.

وتعيش الوالدة من سيدني، جينا، في شقة في الطابق العلوي مواجهة للغرب مع زوجها وابنتها البالغة من العمر 13 شهرًا، وعلى الرغم من أن المناظر جميلة، إلا أنها الشقة تتعرض لأشعة شمس قوية.

وقالت لـ Kidspot: "إذا لم نشغل مكيف الهواء في فترة ما بعد الظهر، فإننا نختنق من الحر"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وبعد أن أدركت أن مكيف الهواء الخاص بها لم يكن يعمل بشكل جيد كما كان في الماضي، قررت أن تتحقق من الأمر.

وقالت: "عندما فتحت الوحدة، شعرت بمرض في جسدي"، كان الجزء الداخلي للوحدة بالكامل مغطى بجراثيم العفن.

وتابعت: "التقطت الصور وأرسلتها إلى زوجي، الذي قام على الفور بحجز فني ليأتي ويستبدل الفلتر وينظف الوحدة... لقد حجزنا شخصًا ما لليوم التالي، وقمت بإيقاف تشغيل الوحدة لبقية اليوم"، واستغرق استبدال الفلتر وتنظيفه أقل من 15 دقيقة.

وتابعت: "أعلم أن العفن يمكن أن يكون خطيرًا جدًا، لكنني لا أعرف لماذا لم أفكر أبدًا في النظر إلى الداخل والتحقق من نموه في مكيف الهواء... أشعر الآن بالغباء لعدم معرفتي، لكنني لن أرتكب هذا الخطأ مرة أخرى، هذا أمر مؤكد."

وقد يكون وجود مكيف هواء متعفن أمرًا خطيرًا جدًا على صحتك.

وعندما يكون هناك الكثير من الرطوبة في مكيف الهواء، يصبح مكانًا مثاليًا للعفن، وهذا يعني أنه عندما يقوم مكيف الهواء بنفخ الهواء في كل أنحاء الغرفة، فإنه ينشر هذه الأشياء السيئة والضارة في كل أنحاء المنزل.

ويمكن أن يؤدي استنشاق أبواغ العفن من مكيف الهواء المتعفن إلى العبث بجهازك التنفسي، مما يسبب أشياء مثل الربو والحساسية والالتهابات.

وإذا كان جهازك المناعي ضعيفًا أو كنت صغيرًا أو كبيرًا في السن، فأنت أكثر عرضة للخطر، ويمكن للعفن أيضًا أن ينتج سمومًا قد يؤدي استنشاقها مع مرور الوقت إلى مشاكل صحية خطيرة.

وليس هذا فحسب، بل يمكن للعفن أن يجعل رائحة الهواء سيئة، مما يجعل غرفتك مكانًا غير مناسب للتواجد فيه، ويمكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى تدمير مكيف الهواء نفسه، مما يتسبب في تلفه وتعطله.

والمفتاح لتجنب كل هذا هو التأكد من حصول مكيف الهواء الخاص بك على بعض  الصيانة.

قم بتنظيفه والتخلص من أي تسرب للمياه، كما قم بتنظيف مكيف الهواء الخاص بك كل ثلاثة أشهر على الأقل، خاصة إذا كنت تستخدمه كثيرًا.

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مكيّف

الهواء

منزلها

أرعبها...

"شعرت

بالمرض"!

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