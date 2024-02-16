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بعد أن كتب تعليقاً سلبياً عن الشقة التي استأجرها... أرسلت المالكة صورته مع امرأة أخرى إلى زوجته وهذا ما حصل!

بعد أن كتب تعليقاً سلبياً عن الشقة التي استأجرها... أرسلت المالكة صورته مع امرأة أخرى إلى زوجته وهذا ما حصل!







واتهم شون ماكي مالكة الشقة باميلا فوهلر بانتهاك خصوصيته، مما تسبب له في اضطراب عاطفي وتسبب في الإضرار بزواجه، وادعى عليها قضائياً.



وكان ماكي قد حجز إقامة في الشقة لمدة ليلتين. وبعد أن انتقد المكان، استفزته المالكة بإرسال صورة لضيفته التي زارته في منتصف الليل، والتي التقطتها من كاميرا جرس الباب. وقالت له: " هل يجب أن أقوم بإرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى زوجتك تيريزا، أم ستفعل أنت؟".



وحذفت باميلا كذلك تعليق ماكي السلبي عن الانترنت، وهددت بإقفال حسابه، وفق



وقامت بعدها بإرسال الصورة إلى زوجته، مما أدى إلى مشاكل بين الزوجين. بعد أن كتب أحد الأشخاص الذي استأجر شقة في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة تعليقاً انتقد فيه المكان، حاولت المالكة ابتزازه عن طريق إرسال صورة له مع امرأة أخرى إلى زوجته.واتهم شون ماكي مالكة الشقة باميلا فوهلر بانتهاك خصوصيته، مما تسبب له في اضطراب عاطفي وتسبب في الإضرار بزواجه، وادعى عليها قضائياً.وكان ماكي قد حجز إقامة في الشقة لمدة ليلتين. وبعد أن انتقد المكان، استفزته المالكة بإرسال صورة لضيفته التي زارته في منتصف الليل، والتي التقطتها من كاميرا جرس الباب. وقالت له: " هل يجب أن أقوم بإرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى زوجتك تيريزا، أم ستفعل أنت؟".وحذفت باميلا كذلك تعليق ماكي السلبي عن الانترنت، وهددت بإقفال حسابه، وفق "فوكس نيوز" وقامت بعدها بإرسال الصورة إلى زوجته، مما أدى إلى مشاكل بين الزوجين.