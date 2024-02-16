قصة قديمة تتكشف تفاصيلها بمشاهد مروعة ... رجال الشرطة يعثرون على بقايا الطفلة فيكتوريا محشوة بكيس قمامة! (صور)

عثرت الشرطة على بقايا الطفلة فيكتوريا ابنة كونستانس مارتن محشوة في كيس متجر معروف مملوء بالقمامة - تحت طاولة مغطاة بحليب منتهي الصلاحية.
وتم التقاط هذه اللحظة المرعبة من خلال كاميرات الشرطة، بعد أيام من رفض الوالدة وشريكها مارك غوردون، 49 عامًا، الاعتراف بمكان ولادة فيكتوريا.
وتم عرض اللقطات المروعة في أولد بيلي، حيث تتم محاكمة الزوجين.
وفي 27 شباط من العام الفائت، تعقبت الشرطة مارتن وغوردون حتى برايتون، لكنهما لم يذكرا مكان طفلتهما.
ومن المأساوي أن فيكتوريا ماتت بالفعل بعد أن أصبح والداها "خارج نطاق التغطية" - حيث كانا يعيشان في خيمة في منتصف الشتاء.
وقام الضابط الذي عثر عليها الآن بتفصيل اللحظة المروعة التي تكشفت في الأول من آذار من العام الفائت، وفق ما نقل موقع ذا صن
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وقال الشرطي ألين رالف، الذي تم إرساله من سكوتلاند يارد للمساعدة في البحث، إنه لاحظ الكيس في فيديوهات كاميرات المراقبة قبل انضمامه إلى القضية.
وفي لقطات كاميرا الجسم في يوم الاكتشاف المرعب، يمكن رؤيته وهو يقترب من سقيفة مهجورة بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه الزوجان في قطعة أرض.
هناك، لاحظ رالف وجود نافذة مكسورة ورفع الباب للدخول.
وتذكر الرائحة، وقال للمحكمة: "أتذكر أنني قلت: إما أن شيئًا ما قد يموت هناك أو أن شيئًا ما قد مات".
وعثر رجال الشرطة الآخرون في المكان على حليب وخبز قديم على طاولة، مع وجود كيس تابعة للمتجر المعروف تحتها.
ثم أخبر أحد زملائه الضباط أنه متأكد من أنه لاحظ وجود الكيس سابقا، وأن عليهم فحصه.
وقال رالف لهيئة المحلفين: "لقد رفعته وكان ثقيلاً ولم يكن هناك سبب ليكون ثقيلاً مما أستطيع رؤيته بالداخل... أتذكر بوضوح تام أنه كان هناك الكثير من القمامة."
وفي الداخل، تمكنوا من رؤية حفاضتين للأطفال، وبطانية أطفال وردية، وعلب مشروبات، وكرتون، وأوراق شجر، وقطعا أخرى من القمامة.
لكن أحد زملائه قال إنهم تمكنوا من رؤية ما يشبه رأس الدمية.
وتابع رالف: "كان الرأس إلى اليسار. وكان مجوفا من الأعلى، وهذا ما لمسناه... لقد قمت بفك المحتويات مرتين أو ثلاث مرات قبل أن أصل إلى الجزء الذي أستطيع أن أرى فيه بقعا حمراء... بعد بضع ثوانٍ، ذهبنا إلى الجانب الأيمن. وضعت يدي داخل الكيس. انزلقت يدي على شيء ما، نظرت وكانت تلك ساق الطفلة، كانت يدي مبللة بالماء".
وقال إن الطفلة كانت "شاحبة جدًا" و"باردة جدًا" عند اللمس.
بكت مارتن في المحكمة أثناء بدء المقابلة مع الشرطة بعد العثور على الطفلة.
وبدأت في البكاء خلال المقابلة بعد أن تأكدت من أن الطفل هو طفلها، قبل أن تقول للشرطة: "اسمها فيكتوريا".
وقالت الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا للشرطة أيضًا إنها تسمي غوردون زوجها.
وكانت المحكمة قد استمعت في السابق إلى كيفية هروب الزوجين مع ابنتهما المولودة حديثًا بعد أن اشتعلت النيران في سيارتهما على الطريق السريع في بولتون في 5 كانون الثاني من العام الفائت، عندما كانت الشابة تحاول الهرب مع حبيبها.
وأدى ذلك إلى إطلاق عملية بحث على مستوى البلاد، بينما ذهب الزوجان وعاشا "خارج الشبكة" حتى تم القبض عليهما بعد أسابيع.
وينفي الزوجان القتل غير العمد عن طريق الإهمال الجسيم وإخفاء ولادة طفل والقسوة على شخص أقل من 16 عامًا وإفساد مسار العدالة.
كما أنكرا التسبب أو السماح بوفاة طفل، وهي تهمة بديلة للقتل غير العمد، في الفترة ما بين 4 كانون الثاني و27 شباط من العام الفائت، والمحاكمة مستمرة.