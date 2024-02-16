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في أصعب الظروف الصحية... مريضة تُذهل الأطباء بإنشاد أغنية خلال عملية جراحية للدماغ!
منوعات
2024-02-16 | 12:51
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في أصعب الظروف الصحية... مريضة تُذهل الأطباء بإنشاد أغنية خلال عملية جراحية للدماغ!
تحولت الحياة اليومية للشابة جايدن زينتارا، البالغة من العمر 24 عامًا والعاملة في الرعاية الصحية بمستشفى جامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، إلى تجربة استثنائية بعد أن أُجريت لها عملية جراحية في الدماغ.
خلال مقابلتها مع إحدى القنوات الأميركية، شاركت زينتارا رحلتها من التشخيص إلى العلاج، حيث تناولت الصعوبات التي واجهتها. وبدأت رحلتها عندما شعرت بصداع نصفي قوي في تشرين الثاني 2023، حيث حاولت معالجة الألم بأدوية مألوفة، لكن دون جدوى.
بعد ذلك، قررت زينتارا الذهاب إلى الرعاية العاجلة حيث أجريت لها فحوصات تشخيصية، كشفت عن وجود ورم في الدماغ بحجم كرة البيسبول. تبين أنه سرطان في الدماغ، مما استدعى إجراء عملية جراحية استمرت حوالي 12 ساعة.
وبالرغم من أهمية العملية، كان يتعين على زينتارا البقاء مستيقظة خلال جزء من الجراحة لتحفيز دماغها. وفي لحظة فريدة، سردت الشابة الذكية أسماء الولايات الأميركية كافة ويبلغ عددها 50، بترتيبها الأبجدي على طريقة أغنية، ظهرت فيها إصرارها وروحها المرحة حتى في أصعب الظروف الصحية.
وقالت للأطباء أثناء إزالة الورم من رأسها: "إنها أغنية عرفتها منذ أن كنت صغيراً. تعلمتها في المدرسة الابتدائية، ولم أنساها أبدًا".
مصدر
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