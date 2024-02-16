"سمسم"... جريمة مثيرة للجدل تطال بلوغر عربي متحول جنسياً (صور)

تعرض البلوغر العراقي المعروف بلقب "سمسم" لجريمة قتل يُعتقد أنها استهداف للعابرين جنسيا، حيث قتل على يد مجهولين باستخدام السكين في مدينة الديوانية، جنوب العراق، يوم الخميس.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعرض "سمسم" لعدة طعنات في منطقة البطن.

ووفق " بي بي سي "، أكدت الجهات الأمنية فتح تحقيق في هذا الحادث الأليم، مشيرة إلى استمرار البحث عن الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة. يأتي مقتل "سمسم" في سياق يشهد تزايدًا في جرائم القتل ذات الصلة بالمشاهير في العراق.

ويُشار إلى أن هذا الحادث ليس الوحيد في سلسلة جرائم القتل التي تستهدف المشاهير في العراق، حيث تم قتل البلوغر "طيبة العلي" في الديوانية العام الماضي على يد والدها الذي أنهى حياتها بطريقة مأساوية. كما تم اغتيال البلوغر المعروف بـ "نور بي إم" في بغداد، إلى جانب حوادث أخرى تشمل المشاهير.

أثارت أخبار مقتل "سمسم" جدلاً واسعًا بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث تسلط الضوء على تفاقم مشكلة العنف والأمان في المجتمع العراقي.





