في عيد ميلادها الاول... طفلة تعيش "العمى المؤقت" لهذا السبب: والعائلة تشدد على تحذير الآخرين!

أُصيبت الطفلة أليلا جانجوا بفقدان مؤقت للبصر أو "العمى المؤثت" نتيجة لحروق شديدة تعرضت لها خلال احتفال عيد ميلادها برفقة الأصدقاء والعائلة.

ووقعت الحادثة في عيد ميلادها الأول عندما انسكب كوب من القهوة الساخنة على وجهها في 16 آب 2023، بحسب موقع " ذا صن ".

عندما سمعت الأم سيمونا بيلشيفا صراخ ابنتها، تدخلت فورًا وقامت بوضع الطفلة تحت الماء البارد. بعد ذلك، نُقلت الطفلة البالغة من العمر عامًا واحداً إلى مستشفى جامعة لوتون ودونستابل في بيدفوردشير ببريطانيا، ومن ثم تم نقلها إلى وحدة الحروق في مستشفى برومفيلد في تشيلمسفورد، إسيكس.

وتم إجراء عملية لعلاج حروق الطفلة، الّتي بلغت 7 في المئة من الحروق ذات العمق المختلط. وقضت العائلة وقتًا طويلًا في المستشفى، حيث بقيت الطفلة مُغطاة بالضمادات داخل غرفة المستشفى لمدة أسبوع قبل السماح لها بالعودة إلى المنزل.

وبعد مرور ستة أشهر، تماثلت أليلا للشفاء التام، ولكن والديها شددا على ضرورة تحذير الآخرين من خطورة حوادث مشابهة، حيث صرحت سيمونا، مديرة العمليات من لوتون: "لم أكن أتوقع أبدًا أن نواجه مثل هذه الواقعة، وكيف يمكن لفنجان قهوة أن يتسبب في كل هذا الضرر".