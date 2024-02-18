موقف محرج واجهته شابة في حفل زفاف... أخطأت في هوية العروس ثم حصل الانهيار!

قد تكون القصة الدرامية لهذا الزفاف المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي سببًا لنقاش واسع، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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"قبل بضعة أيام ذهبت مع صديقي لحضور حفل زفاف أحد أبناء عمومته البعيدين"، كتبت امرأة على موقع Reddit، وهو موقع شائع لمشاركة الصراعات الشخصية والمشاكل، وغيرها من القضايا التي تطرأ في الحياة اليومية.
وأضافت الكاتبة التي نشرت القصة، والتي تحمل اسم المستخدم "KittenGloria"، أنها لم تقابل قط ابن عم حبيبها أو العروس "لأن صديقي لا يلتقي بهما الا مرة أو مرتين في السنة".
وأضافت الكاتبة عن علاقتها: "لقد كنا معًا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لذلك اعتقد أنه سيكون الوقت المناسب لتقديمي لهم".
وقبل بدء الحفل، قالت المرأة إن صديقها أخبرها "أنه يريد أن يقدمهما لي".
وبينما كان الزوجان يسيران للقاء العروسين، "تلقى حبيبي مكالمة هاتفية، فقال لي أن أنتظر لحظة".
انتظرت المرأة صديقها لينهي مكالمته، ثم، "بعد دقيقتين من ذلك، رأيت امرأة ترتدي] فستان زفاف جميل... لقد ألقيت التحية، ثم هنأتها على حفل الزفاف - وهذا عندما سارت الأمور على نحو خاطئ".
وأضافت: "المرأة التي كنت أتحدث معها لم تكن العروس".
وتبين أن "العروس سمعت ما قلته، كانت في غرفة قريبة منا، لكنني لم ألاحظ لأن كل شيء كان صامتا"، أوضحت المرأة في منشورها.
وتابعت المرأة قصتها: "انزعجت العروس وبدأت في البكاء، عندما اقترب منا صديقي، شرحت له الوضع."
ومن الواضح أن الصديق تواصل مع أسرة العروس لمحاولة المساعدة في "تهدئة" الوضع.
وأضافت المرأة على موقع Reddit: "لقد طمأنني صديقي وعائلته قائلين إن ذلك لم يكن خطأي، لكن العروس وأمها والعريس مستاؤون مني".
وقالت إنهم يعتبرون على ما يبدو أن "الأمر كله خطأي".
ولكن "لم أر قط وجه العروس قبل حفل الزفاف... لذا عندما رأيت امرأة ترتدي فستان الزفاف، اعتقدت على الفور أنها العروس... ما زلت أشعر بالسوء، لذلك اقترح أحد الأصدقاء أن أقوم بنشر القصة على Reddit للحصول على بعض الآراء الخارجية."
لقد تفاعل أكثر من 5000 شخص حتى الآن مع القصة الشخصية، حيث قرر المستجيبون بشكل عام أن المرأة لم تكن مخطئة فيما فعلته.
وقال أحد المستجيبين إن المرأة ليست المسؤولة، في حين علق آخر: "يبدو غريبًا جدًا أنها ستكون غاضبة من شخص لم تقابله أبدًا قبل أن تشعر بالارتباك لأن شخصًا آخر قرر ارتداء اللون الأبيض في حفل زفافها."
وأضاف نفس المعلق أنه يبدو من المحتمل أن "أولا، لقد كانت غاضبة بالفعل من المرأة الأخرى لارتدائها اللون الأبيض ومحاولة خطف الانتباه، لكنها استبدلت غضبها تجاهك كهدف أقل تهديدًا؛ وثانيًا، لقد كانت ببساطة مرهقة وعاطفية للغاية في اليوم الكبير، وقد انفجر الأمر في تلك اللحظة."