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زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!







وقال تيم سويني، مدير مقهى Mason Jar Cafe في بينتون هاربور، لصحيفة The Hill: "عادةً، سنرى بين الحين والآخر 100 دولار كإكرامية... ولكن ليس على الإطلاق أي شيء بهذا الامتنان أو الحجم."



لقد مر أسبوعان منذ أن ترك الرجل السخي للغاية، والذي تم تحديده على أنه مارك فقط، البقشيش بنسبة 30,835% على الفاتورة البالغة 32.43 دولارًا.



وأصيب سويني بحالة من "الصدمة المطلقة" عندما رأى الإيصال وركض للتحدث مع الزبون الكريم، وفق ما نقل موقع



"لقد ذهبنا ذهابًا وإيابًا. لقد أجريت محادثة معه"، قال المدير: "لقد أراد المضي قدمًا بالإجراء والدفع".



وعندها كشف مارك عن السبب الحزين لهديته غير المتوقعة.



وأوضحت النادلة بيج موليك: "لقد كان ذلك تخليداً لذكرى صديق له توفي مؤخراً وكان مارك في المدينة لحضور الجنازة".



وقالت: "لقد كان عملاً طيبًا حقًا أثر على الكثير من الناس".



واختار المطعم تقسيم البقشيش الفاحش بتسع طرق بين زملاء العمل. أخذ كل منهم إلى المنزل ما يزيد قليلاً عن 1100 دولار.



كما رحبت موليك، وهي خريجة جامعية حديثة تستثمر أموالها في القروض الطلابية، بأن "هناك الكثير من النساء الرائعات اللاتي كن يعملن في ذلك اليوم، والعديد من الأمهات المجتهدات... اللاتي يستحقن هذا حقًا".



أصيب العاملون في أحد مطاعم ميشيغان بالصدمة بعد العثور على إكرامية بقيمة 10000 دولار متبقية على فاتورة حديثة - وذهلوا عندما عرفوا السبب وراء الهدية السخية.وقال تيم سويني، مدير مقهى Mason Jar Cafe في بينتون هاربور، لصحيفة The Hill: "عادةً، سنرى بين الحين والآخر 100 دولار كإكرامية... ولكن ليس على الإطلاق أي شيء بهذا الامتنان أو الحجم."لقد مر أسبوعان منذ أن ترك الرجل السخي للغاية، والذي تم تحديده على أنه مارك فقط، البقشيش بنسبة 30,835% على الفاتورة البالغة 32.43 دولارًا.وأصيب سويني بحالة من "الصدمة المطلقة" عندما رأى الإيصال وركض للتحدث مع الزبون الكريم، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست "لقد ذهبنا ذهابًا وإيابًا. لقد أجريت محادثة معه"، قال المدير: "لقد أراد المضي قدمًا بالإجراء والدفع".وعندها كشف مارك عن السبب الحزين لهديته غير المتوقعة.وأوضحت النادلة بيج موليك: "لقد كان ذلك تخليداً لذكرى صديق له توفي مؤخراً وكان مارك في المدينة لحضور الجنازة".وقالت: "لقد كان عملاً طيبًا حقًا أثر على الكثير من الناس".واختار المطعم تقسيم البقشيش الفاحش بتسع طرق بين زملاء العمل. أخذ كل منهم إلى المنزل ما يزيد قليلاً عن 1100 دولار.كما رحبت موليك، وهي خريجة جامعية حديثة تستثمر أموالها في القروض الطلابية، بأن "هناك الكثير من النساء الرائعات اللاتي كن يعملن في ذلك اليوم، والعديد من الأمهات المجتهدات... اللاتي يستحقن هذا حقًا".