صدمة وبلبلة داخل إحدى السوبرماركات الكبرى في أستراليا... سيدة دخلت للتسوق وما وضعته على رقبتها أرعب الجميع! (صورة)

لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!

لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!