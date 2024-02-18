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لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!
منوعات
2024-02-18 | 06:17
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لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!
لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!
يتذكر محقق في الخوارق اللحظة المرعبة التي سمع فيها "شبحًا" يطلب منه "العودة" بينما كان يقترب من مدخل زنزانة غريب في أنقاض قلعة تعود إلى القرن السابع عشر.
وأصيب طوني فيرغسون، الذي كان يستكشف البقايا في المكان بمفرده، بالفزع من المواجهة المروعة في قلعة كينمور، جنوب غرب اسكتلندا. ويدعي أنه سمع العديد من الأصوات من الذكور والإناث داخل جدران المبنى القديم، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وقال السيد فيرغسون، 38 عاماً، أيضاً إن أحد الأشباح رد على نكتة قالها حول زيادة المساحة الأرضية. ووقف في أحد الممرات القديمة للقلعة، ثم خرج ورأى الطريق إلى الزنزانة.
وقال وهو يصور تجربته المخيفة: "توجد حفرة صغيرة هناك. هل هذه زنزانة؟ ثم سمعت صوت أنثى أخرى تقول: ماذا يمكن أن تجد هناك؟ مجنون، القلعة في وسط اللا مكان."
وقال طوني: "لقد استكشفتها بمفردي، ولكن من المؤكد أنني لم أكن وحدي. لقد طرحت السؤال "هل هناك أي مالكين سابقين للقلعة هنا؟"... ثم سمعت صوت ذكر يقول "نعم"... أيضًا سألت: هل هذه منطقة سجن كما تبدو؟ وجاءني رد واضح من الذكور يقول "لا"."
طوني، من ليمنغتون، هامبشاير - مدرب شخصي نهارًا - كان يصطاد الأشباح لمدة 15 عامًا.
وأضاف: "لقد ذكرت أن الأمر كله متضخم وأجابت الأنثى بالموافقة. وكان هناك أيضًا ثقب أشرت إليه عندما اقتربت من هذا الصوت الذكوري وسمعته يقول "ارجع". بشكل عام، كان هناك الكثير من الأشياء غير المبررة".
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