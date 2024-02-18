الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!

منوعات
2024-02-18 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... &quot;تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!

لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!

يتذكر محقق في الخوارق اللحظة المرعبة التي سمع فيها "شبحًا" يطلب منه "العودة" بينما كان يقترب من مدخل زنزانة غريب في أنقاض قلعة تعود إلى القرن السابع عشر.

وأصيب طوني فيرغسون، الذي كان يستكشف البقايا في المكان بمفرده، بالفزع من المواجهة المروعة في قلعة كينمور، جنوب غرب اسكتلندا. ويدعي أنه سمع العديد من الأصوات من الذكور والإناث داخل جدران المبنى القديم، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

وقال السيد فيرغسون، 38 عاماً، أيضاً إن أحد الأشباح رد على نكتة قالها حول زيادة المساحة الأرضية. ووقف في أحد الممرات القديمة للقلعة، ثم خرج ورأى الطريق إلى الزنزانة.

وقال وهو يصور تجربته المخيفة: "توجد حفرة صغيرة هناك. هل هذه زنزانة؟ ثم سمعت صوت أنثى أخرى تقول: ماذا يمكن أن تجد هناك؟ مجنون، القلعة في وسط اللا مكان."

وقال طوني: "لقد استكشفتها بمفردي، ولكن من المؤكد أنني لم أكن وحدي. لقد طرحت السؤال "هل هناك أي مالكين سابقين للقلعة هنا؟"... ثم سمعت صوت ذكر يقول "نعم"... أيضًا سألت: هل هذه منطقة سجن كما تبدو؟ وجاءني رد واضح من الذكور يقول "لا"."

طوني، من ليمنغتون، هامبشاير - مدرب شخصي نهارًا - كان يصطاد الأشباح لمدة 15 عامًا.

وأضاف: "لقد ذكرت أن الأمر كله متضخم وأجابت الأنثى بالموافقة. وكان هناك أيضًا ثقب أشرت إليه عندما اقتربت من هذا الصوت الذكوري وسمعته يقول "ارجع". بشكل عام، كان هناك الكثير من الأشياء غير المبررة".
 

آخر الأخبار

منوعات

مرعبة

عاشها

مهجورة...

"تحدثت

الأشباح

الداخل

قالته

لي"!

LBCI التالي
رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)
صدمة وبلبلة داخل إحدى السوبرماركات الكبرى في أستراليا... سيدة دخلت للتسوق وما وضعته على رقبتها أرعب الجميع! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-02-15

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-08

ابراهيم منيمنة لـ"جدل": لا يمكننا حل مشاكل الداخل اللبناني في حين أن مشاكل الخارج التي تنعكس في لبنان لم تحل

LBCI
منوعات
2024-02-07

"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-02-05

"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:06

بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!

LBCI
منوعات
06:46

رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)

LBCI
منوعات
05:47

صدمة وبلبلة داخل إحدى السوبرماركات الكبرى في أستراليا... سيدة دخلت للتسوق وما وضعته على رقبتها أرعب الجميع! (صورة)

LBCI
منوعات
05:29

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-02-17

نجمان لبنانيان مفاجأة حفل وائل كفوري في ألمانيا... الفيديو أشعل السوشيال ميديا

LBCI
فنّ
2024-01-26

ظهرت عارية الصدر تقريباً ومغطاة بثعبان...ماذا كشفت نيكول كيدمان عن احتمالية تصوير جزء جديد من Big Little Lies؟ (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-16

نفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح وإطلاق النار... وتوقيفه بكمينٍ محكم في الحدت

LBCI
أخبار لبنان
06:23

فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة

LBCI
أخبار دولية
06:09

نتنياهو: الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الراعي: البطولة في تجنب الحرب لا في صنعها

LBCI
أخبار دولية
04:37

رئيس الوزراء الفلسطيني: روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو

LBCI
أخبار لبنان
16:30

النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة

LBCI
رياضة
14:51

منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:45

أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!

LBCI
اخبار البرامج
15:15

ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟

LBCI
اخبار البرامج
15:11

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

LBCI
منوعات
14:30

دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!

LBCI
منوعات
12:39

وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!

LBCI
منوعات
05:29

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

LBCI
اخبار البرامج
15:07

ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!

LBCI
حال الطقس
00:39

متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More