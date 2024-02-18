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رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)

رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)







وبحسب ما ورد، أُجبر ركاب آخرون على التدخل عندما تسبب الرجل الذي لم يذكر اسمه، 35 عامًا، في إحداث الفوضى على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية من بانكوك إلى مطار هيثرو يوم الأربعاء (14 شباط). وعند الهبوط في لندن، تم القبض على الرجل عاري الصدر للاشتباه في إلحاقه أذى جسديًا خطيرًا وتعريض طائرة للخطر، وفق ما نقل موقع



وظهرت لقطات للحادث المزعوم تظهر الرجل وهو يضرب المضيفة بقوة حتى سقطت على الأرض. وقالت المرأة التي سجلت الهجوم المزعوم على هاتفها: "كان في المرحاض وبدأ بالصراخ والصراخ."



وتابعت: "لقد بدأ في تحطيم الباب وخرج من المفصلات. وحاول رجل كبير في السن يرتدي القميص الأبيض إخراجه. واندلع قتال وانتهى به الأمر بضرب المضيفة. أعتقد أنه كسر أنفه".



وبحسب ما ورد تم تحذير الركاب أيضًا من أن الرحلة قد تضطر إلى التحول إلى دبي إذا لم يهدأ الرجل، ولكن لحسن الحظ تمكنت الطائرة من مواصلة رحلتها. وأضافت المرأة: "جلس راكبان على جانبيه واستمرا في سحبه إلى الأسفل.



وزعمت: "كان علينا أن نتحمل صراخه". وأضافت "كان يسيء إلى الركاب لفظيا. كان الأمر قاسيا. كان الناس يتبادلون المقاعد وينقلون الأطفال إلى الجزء الخلفي من الطائرة. وعند الهبوط جاءت الشرطة وأخرجته".



وتقول الشرطة إن الرجل تم نقله بعد هبوط الطائرة، مضيفة أنه لا يزال رهن الاحتجاز بعد الحادث المزعوم. وذكر بيان صادر عن الضباط أنه تم نقل رجل آخر إلى المستشفى حيث تم تقييم حالته وتبين أنها ليست مهددة للحياة.



وقالت شرطة العاصمة: "توجها الى الطائرة لدى وصولها وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا للاشتباه في إلحاقه أذى جسديًا خطيرًا وتعريض الطائرة للخطر. ولا يزال رهن الاحتجاز".



وتابع البيان: "تم نقل رجل آخر إلى المستشفى، وتم تقييم حالته على أنها لا تهدد حياته".

ألقي القبض على رجل بريطاني للاشتباه في قيامه بضرب مضيفة طيران وتخريب مرحاض الطائرة في الجو.وبحسب ما ورد، أُجبر ركاب آخرون على التدخل عندما تسبب الرجل الذي لم يذكر اسمه، 35 عامًا، في إحداث الفوضى على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية من بانكوك إلى مطار هيثرو يوم الأربعاء (14 شباط). وعند الهبوط في لندن، تم القبض على الرجل عاري الصدر للاشتباه في إلحاقه أذى جسديًا خطيرًا وتعريض طائرة للخطر، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وظهرت لقطات للحادث المزعوم تظهر الرجل وهو يضرب المضيفة بقوة حتى سقطت على الأرض. وقالت المرأة التي سجلت الهجوم المزعوم على هاتفها: "كان في المرحاض وبدأ بالصراخ والصراخ."وتابعت: "لقد بدأ في تحطيم الباب وخرج من المفصلات. وحاول رجل كبير في السن يرتدي القميص الأبيض إخراجه. واندلع قتال وانتهى به الأمر بضرب المضيفة. أعتقد أنه كسر أنفه".وبحسب ما ورد تم تحذير الركاب أيضًا من أن الرحلة قد تضطر إلى التحول إلى دبي إذا لم يهدأ الرجل، ولكن لحسن الحظ تمكنت الطائرة من مواصلة رحلتها. وأضافت المرأة: "جلس راكبان على جانبيه واستمرا في سحبه إلى الأسفل.وزعمت: "كان علينا أن نتحمل صراخه". وأضافت "كان يسيء إلى الركاب لفظيا. كان الأمر قاسيا. كان الناس يتبادلون المقاعد وينقلون الأطفال إلى الجزء الخلفي من الطائرة. وعند الهبوط جاءت الشرطة وأخرجته".وتقول الشرطة إن الرجل تم نقله بعد هبوط الطائرة، مضيفة أنه لا يزال رهن الاحتجاز بعد الحادث المزعوم. وذكر بيان صادر عن الضباط أنه تم نقل رجل آخر إلى المستشفى حيث تم تقييم حالته وتبين أنها ليست مهددة للحياة.وقالت شرطة العاصمة: "توجها الى الطائرة لدى وصولها وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا للاشتباه في إلحاقه أذى جسديًا خطيرًا وتعريض الطائرة للخطر. ولا يزال رهن الاحتجاز".وتابع البيان: "تم نقل رجل آخر إلى المستشفى، وتم تقييم حالته على أنها لا تهدد حياته".