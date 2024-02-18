الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!

منوعات
2024-02-18 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!

بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!

تستمر تبعات جريمة قتل السيدة المصرية مريم مجدي، التي اتهمت أسرتها زوجها بقتلها بعد اكتشاف جثتها على ضفاف نهر الراين في سويسرا، بالتطور.

وبعد دفن جثمانها في مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية، مساء السبت، قال أحمد مجدي، شقيق مريم، في مداخلة هاتفية في أحد البرامج: "ابنتا شقيقتي الآن في مركز رعاية، ومعروضتان للتبني في سويسرا"، مضيفًا: "السلطات السويسرية لم تستطع حماية شقيقتي عندما سافرت وتعرّضت لغدر".

وأكد مجدي أن "الخارجية المصرية لم تتركنا، وتتابع القضية مع السلطات السويسرية".

بدوره، قال أحمد مجدي، شقيق مريم، إن عائلتها على استعداد حاليًا مع باقي أفراد العائلة للذهاب إلى سويسرا لإنقاذ الطفلتين من المصير المأساوي، بعد أن حاولت أمهما الراحلة العودة بهما إلى القاهرة قبل قتلها.

وتابع: "أناشد الدولة المصرية مساعدتنا في استعادة ابتي أختي من سويسرا... نحتاج من الجهات المعنية مساعدتنا في عودة الطفلتين، وأنا أثق أن السلطات المصرية لن تتخلى عنا".

وأوضح أن حياة الطفلتين كانت في مصر بالأساس، قائلاً : "البنات عاشوا في مصر تقريبا 7 سنوات".

وأشار إلى أن مريم وثقت في السلطات السويسرية ولكن السلطات لم تستطع حمايتها، مضيفا: "أقل واجب نستطيع أن نقوم به وفاءً لمريم هو عودة الطفلتين قبل أن تذهبا لأي أسرة أخرى".

وأشار الى أنه سوف يستعين بمكتب محاماة على دراية بالقانون السويسري، لافتاً إلى أن الأهم هو أن تتواجد والدة مريم في سويسرا حتى تتمكن من حضانتهما.

وأضاف أن زوج أخته كان متشددًا دينًيا، وسبب الخلافات بينهما كان خلعها للنقاب، وحياتها كلها في سويسرا كانت مقتصرة على علاقتها بإحدى صديقاتها المقيمة في منزل يبعد مسافة 4 ساعات بالسيارة.

وبدأت قصة واقعة مقتل مريم مجدي أحمد الطفيلي، ابنة مدينة شربين بمحافظة الدقهلية في الأول من شباط الحالي بعد أن أعلنت أسرتها العثور على جثتها ملقاة بجانب نهر بمدينة شافهاوزن بدولة سويسرا حيث ذهبت لرؤية ابنتيها اللتين اختطفهما طليقها.

وكانت مريم قد تزوجت من شاب سويسري، وأنجبت منه طفلتين: فاطمة "8 أعوام"، وخديجة "6 أعوام"، وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الانفصال ومحاولة الاتفاق على أن تظل الطفلتان بحضانة والدتهما.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

قتلها

زوجها

سويسرا

جثتها

النهر...

لابنتي

المصرية

مجدي؟!

رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-12

سافرت لاستعادة ابنتيها من زوجها ثم حلت الكارثة... نهاية مأساوية لامرأة عربية في سويسرا

LBCI
منوعات
2023-12-27

خلال رحلة صيد رصاصة من بندقية اخترقت صدرها... توفيت بالخطأ أم قتلها زوجها؟!

LBCI
منوعات
2023-12-21

بعدما قتل حبيبته السابقة ورمى جثتها في الغابة... صرخة المجرم في المحكمة: "أنا لستُ قاتلاً"

LBCI
منوعات
2023-11-27

"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:46

رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)

LBCI
منوعات
06:17

لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!

LBCI
منوعات
05:47

صدمة وبلبلة داخل إحدى السوبرماركات الكبرى في أستراليا... سيدة دخلت للتسوق وما وضعته على رقبتها أرعب الجميع! (صورة)

LBCI
منوعات
05:29

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-02-17

نجمان لبنانيان مفاجأة حفل وائل كفوري في ألمانيا... الفيديو أشعل السوشيال ميديا

LBCI
فنّ
2024-01-26

ظهرت عارية الصدر تقريباً ومغطاة بثعبان...ماذا كشفت نيكول كيدمان عن احتمالية تصوير جزء جديد من Big Little Lies؟ (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-16

نفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح وإطلاق النار... وتوقيفه بكمينٍ محكم في الحدت

LBCI
أخبار لبنان
06:23

فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة

LBCI
أخبار دولية
06:09

نتنياهو: الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الراعي: البطولة في تجنب الحرب لا في صنعها

LBCI
أخبار دولية
04:37

رئيس الوزراء الفلسطيني: روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو

LBCI
أخبار لبنان
16:30

النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة

LBCI
رياضة
14:51

منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:45

أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!

LBCI
اخبار البرامج
15:15

ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟

LBCI
اخبار البرامج
15:11

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

LBCI
منوعات
14:30

دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!

LBCI
منوعات
12:39

وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!

LBCI
منوعات
05:29

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

LBCI
اخبار البرامج
15:07

ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!

LBCI
حال الطقس
00:39

متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More