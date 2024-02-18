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"منزلك ليس نظيفا"... جملة قالها الضيوف ثم وقعت الجريمة المروعة: إليكم التفاصيل الصادمة!

منوعات
2024-02-18 | 16:15
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&quot;منزلك ليس نظيفا&quot;... جملة قالها الضيوف ثم وقعت الجريمة المروعة: إليكم التفاصيل الصادمة!
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"منزلك ليس نظيفا"... جملة قالها الضيوف ثم وقعت الجريمة المروعة: إليكم التفاصيل الصادمة!

"منزلك ليس نظيفا"... جملة قالها الضيوف ثم وقعت الجريمة المروعة: إليكم التفاصيل الصادمة!

ألقي القبض على امرأة من نبراسكا بعد أن زعمت الشرطة أنها هاجمت ضيوف منزلها بعد أن قالوا إن منزلها كان قذرًا.

وفي التفاصيل، يوم الأحد الفائت، بعد منتصف الليل بقليل، استجابت شرطة لينكولن لتقارير عن حادث طعن. 

ويُزعم أنهم اكتشفوا أن تاتيانا إنيغويز البالغة من العمر 24 عامًا طعنت وخنقت أشخاصًا في منزلها، وفقًا لإفادة اعتقال حصلت عليها KOLN وKLKN.

وتزعم الشرطة أن إنيغويز غضبت عندما علقت إحدى صديقاتها على عدم نظافة منزلها المزعوم، وتزعم الوثائق أنها خنقت ضيفتها أمام أطفالها، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وعندما حاولت امرأة ثانية التدخل، زُعم أن إنيغويز لكمتها في مؤخرة رأسها. ثم عادت إنيغويز لمحاربة المرأة الأصلية وطعنتها في وجهها، بحسب الإفادة الخطية.

وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، عثروا على "سكين كبير جدًا"، تعتقد الشرطة أنه السلاح الذي استخدمته إنيغويز.

ووفقًا لتقرير الحادث الذي حصلت عليه شبكة فوكس نيوز، زُعم أن الشرطة عثرت على براز كلاب وفئران ميتة في قبو المنزل، بالإضافة إلى أشياء مغطاة بالبراز في كل أنحاء المنزل.

وتم القبض على إنيغويز ووجهت إليها تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية وحيازة سلاح فتاك أثناء ارتكاب جناية.

وتم تحديد سنداتها بنسبة 10٪ بقيمة 25000 دولار قبل موعد المحكمة في 14 آذار..
 

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