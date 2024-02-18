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ادعى أن زوجته هربت مع عشيقها واختفت... ما تم اكتشافه بعد ذلك مفجع: "لماذا لم تسمح لها بالمغادرة؟"

ادعى أن زوجته هربت مع عشيقها واختفت... ما تم اكتشافه بعد ذلك مفجع: "لماذا لم تسمح لها بالمغادرة؟"





هذا ما قاله فرانك للسلطات عندما أبلغ عن اختفاء ماكيلا – مساعدة مدرس تبلغ من العمر 30 عامًا وأم مخلصة لأطفال أسرتها الستة – في 16 أيلول 2023.



وأعقب ذلك عملية بحث استمرت خمسة أيام - شارك فيها أفراد الأسرة ومسؤولو إنفاذ القانون سيرًا على الأقدام، باستخدام طائرات من دون طيار وقوارب الكاياك في المناطق المشجرة المحيطة بممتلكات الزوجين النائية التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة - وفقًا لعائلة ماكيلا.



ثم في 20 أيلول اكتشف أحد أبناء عمومتها اكتشافًا مخيفًا: جثة ماكيلا - التي كانت ترتدي قميصًا أحمر من دون سراويل أو ملابس داخلية – وكانت قد أصيبت برصاصتين في الرأس وملفوفة بالسجاد، وقد تم دفنها في مجرى تصريف ضيق يبلغ ارتفاعه حوالي 2000 قدم من منزل عائلة بايرز، وفقًا للإفادة الخطية التي تسمح باعتقال فرانك.



واتهمت والدة ماكيلا، باربرا هاربر، 55 عامًا، في مكالمة عبر تطبيق زوم مع موقع



وفي السنوات الأخيرة، أعاد فرانك، وهو أب لأربع فتيات، التواصل مع زميلته في المدرسة الثانوية ماكيلا - وهي أم لمراهقين تبنتهما من الحضانة - عبر فيسبوك.



ماكيلا، التي لم تكن قادرة على إنجاب أطفال بيولوجيين، سرعان ما تولت رعاية فتيات فرانك الصغيرات، اللاتي كان لديه حضانة أولية لهن، وتزوجا بعد فترة وجيزة في حزيران 2022.



وبعد حوالي عام، علمت ماكيلا أن فرانك كان يخونها وانفصلا لفترة وجيزة، وفقًا لعائلتها، التي أشارت إلى أن ماكيلا عادت – وكانت تعيش في سقيفة قريبة - لمواصلة تربية بناته.



وتتذكر الأخت أندريا البالغة من العمر 34 عامًا: "كانت أمًا، أولاً وقبل كل شيء. وكانت هذه أهم وظيفة في حياتها".



ويعتقد المحققون أن السقيفة التي عاشت فيها ماكيلا هي المكان الذي يُزعم أن فرانك أطلق عليها النار فيه في يوم 15 أيلول.



وأدرج محققو مكتب شريف مقاطعة بوتاواتومي من بين الأدلة المستردة بندقية تم إطلاقها مؤخرًا والعديد من أغلفة القذائف مختومة بالحرف "F" وبقع دماء ماكيلا على حذاء عمل فرانك.



وعثر المحققون أيضًا على رسائل نصية - زعموا أن فرانك أرسل بعضها عبر هاتف زوجته ووسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لبناء ذريعة لما أطلقوا عليه في الإفادة الخطية "موعدها الوهمي" مع الرجل الذي ادعى فرانك أنه رآه مع ماكيلا.



وتزعم الإفادة الخطية أن الرسائل الأخرى المرسلة من هاتف فرانك الخاص ذهبت إلى امرأة التقى بها في محطة وقود وكان يأمل في إقامة علاقة معها.



"أنا لن أعود مع ماكيلا"، كما زُعم أنه أخبر المرأة في رسائلهما النصية، وفقًا للإفادة الخطية، مضيفًا: "أنا على استعداد لفعل أي شيء وكل ما بوسعي للتأكد من أنك آمنة في هذه القصة".



واتهم فرانك (32 عاما) في تشرين الأول الفائت بجريمة قتل من الدرجة الأولى، ونقل جثة من دون تصريح، وتدنيس جثة بشرية. وقد دفع ببراءته وأصر عليها..



يقول زوج أم ماكيلا سكوت هاربر، البالغ من العمر 55 عاماً: "أود فقط أن أسأل فرانك: لماذا لم تسمح لها بالمغادرة؟ لقد دمرت العديد من الأرواح بالخيار الذي اتخذته في ذلك اليوم".



ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في قضية القتل في 5 نيسان.

بينما كان فرانك بايرز يراقب من خلال نافذة منزله في ماكومب، أوكلاهوما، صعدت زوجته، ماكايلا ميف بايرز، إلى شاحنة صغيرة بيضاء قديمة الطراز في الممر وانطلقت برفقة رجل أبيض أصلع يبلغ طوله 6 أقدام، ومنذ ذلك الحين لم يرَها أحد.هذا ما قاله فرانك للسلطات عندما أبلغ عن اختفاء ماكيلا – مساعدة مدرس تبلغ من العمر 30 عامًا وأم مخلصة لأطفال أسرتها الستة – في 16 أيلول 2023.وأعقب ذلك عملية بحث استمرت خمسة أيام - شارك فيها أفراد الأسرة ومسؤولو إنفاذ القانون سيرًا على الأقدام، باستخدام طائرات من دون طيار وقوارب الكاياك في المناطق المشجرة المحيطة بممتلكات الزوجين النائية التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة - وفقًا لعائلة ماكيلا.ثم في 20 أيلول اكتشف أحد أبناء عمومتها اكتشافًا مخيفًا: جثة ماكيلا - التي كانت ترتدي قميصًا أحمر من دون سراويل أو ملابس داخلية – وكانت قد أصيبت برصاصتين في الرأس وملفوفة بالسجاد، وقد تم دفنها في مجرى تصريف ضيق يبلغ ارتفاعه حوالي 2000 قدم من منزل عائلة بايرز، وفقًا للإفادة الخطية التي تسمح باعتقال فرانك.واتهمت والدة ماكيلا، باربرا هاربر، 55 عامًا، في مكالمة عبر تطبيق زوم مع موقع PEOPLE ، زوج ابنتها بالجريمة، وكانت المكالة مع باربرا وزوجها وابنتها، وقالت: "لقد عاملها فرانك وكأنها لا شيء... لقد تخلص منها وكأنها لم تكن شيئاً."وفي السنوات الأخيرة، أعاد فرانك، وهو أب لأربع فتيات، التواصل مع زميلته في المدرسة الثانوية ماكيلا - وهي أم لمراهقين تبنتهما من الحضانة - عبر فيسبوك.ماكيلا، التي لم تكن قادرة على إنجاب أطفال بيولوجيين، سرعان ما تولت رعاية فتيات فرانك الصغيرات، اللاتي كان لديه حضانة أولية لهن، وتزوجا بعد فترة وجيزة في حزيران 2022.وبعد حوالي عام، علمت ماكيلا أن فرانك كان يخونها وانفصلا لفترة وجيزة، وفقًا لعائلتها، التي أشارت إلى أن ماكيلا عادت – وكانت تعيش في سقيفة قريبة - لمواصلة تربية بناته.وتتذكر الأخت أندريا البالغة من العمر 34 عامًا: "كانت أمًا، أولاً وقبل كل شيء. وكانت هذه أهم وظيفة في حياتها".ويعتقد المحققون أن السقيفة التي عاشت فيها ماكيلا هي المكان الذي يُزعم أن فرانك أطلق عليها النار فيه في يوم 15 أيلول.وأدرج محققو مكتب شريف مقاطعة بوتاواتومي من بين الأدلة المستردة بندقية تم إطلاقها مؤخرًا والعديد من أغلفة القذائف مختومة بالحرف "F" وبقع دماء ماكيلا على حذاء عمل فرانك.وعثر المحققون أيضًا على رسائل نصية - زعموا أن فرانك أرسل بعضها عبر هاتف زوجته ووسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لبناء ذريعة لما أطلقوا عليه في الإفادة الخطية "موعدها الوهمي" مع الرجل الذي ادعى فرانك أنه رآه مع ماكيلا.وتزعم الإفادة الخطية أن الرسائل الأخرى المرسلة من هاتف فرانك الخاص ذهبت إلى امرأة التقى بها في محطة وقود وكان يأمل في إقامة علاقة معها."أنا لن أعود مع ماكيلا"، كما زُعم أنه أخبر المرأة في رسائلهما النصية، وفقًا للإفادة الخطية، مضيفًا: "أنا على استعداد لفعل أي شيء وكل ما بوسعي للتأكد من أنك آمنة في هذه القصة".واتهم فرانك (32 عاما) في تشرين الأول الفائت بجريمة قتل من الدرجة الأولى، ونقل جثة من دون تصريح، وتدنيس جثة بشرية. وقد دفع ببراءته وأصر عليها..يقول زوج أم ماكيلا سكوت هاربر، البالغ من العمر 55 عاماً: "أود فقط أن أسأل فرانك: لماذا لم تسمح لها بالمغادرة؟ لقد دمرت العديد من الأرواح بالخيار الذي اتخذته في ذلك اليوم".ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في قضية القتل في 5 نيسان.