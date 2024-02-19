مأساة داخل دار لرعاية المسنين في مدريد... النيران اندلعت في الطابق الأول ثم حلّت الكارثة!

مأساة داخل دار لرعاية المسنين في مدريد... النيران اندلعت في الطابق الأول ثم حلّت الكارثة!



قضت امرأتان وأُصيب 18 شخصا في حريق في دار لرعاية المسنّين في مدريد صباح الأحد، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الإسبانية.



واندلع الحريق قرابة السابعة من صباح الأحد (06,00 بتوقيت غرينتش) في الطابق الأول من الدار الذي يضمّ 39 شخصًا، حسبما أفادت إيسابيل كاسادو من أجهزة الطوارئ الإسبانية في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس".



من بين المصابين امرأة في حالة حرجة بسبب إصابتها بحروق فيما يحتاج الآخرون للعلاج بسبب استنشاقهم الدخان، وفق كاسادو.



وقال عنصر الإطفاء خوسيه لويس كاستيو إن الحريق اندلع في غرفة بالطابق الأول ثمّ "غمر الدخان" الطابق الثاني.



وأضاف "تحتم علينا إجلاء السكان إلى مكان آمن".



وقال عنصر الإطفاء روبرتو موريرا لصحافيين في المكان "كانت المشكلة هي الإخلاء ووجود الدخان. الدخان هو ما يتسبب في النهاية بأضصرار. إحدى الوفيات كانت بسبب استنشاق الدخان".



وأفاد الإعلام الإسباني بأن السيدتَين اللتين توفيتا كانتا ثمانينيتَين على غرار السيدة التي لا تزال حالتها حرجة.



ويجري التحقيق في سبب الحريق.



وأبدت رئيسة الحكومة الإقليمية لمدريد إيسابيل دياز أيوسو "اسفها الشديد لوفاة امرأتين" في دار رعاية المسنّين.



وكتبت على منصة "إكس"، "دعمنا للمتوفين والمصابين والعاملين في الدار. نحن جاهزون لكل ما يحتاجون إليه".